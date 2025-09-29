Récord de ganado en la gran feria de San Miguel de Rionansa Hasta el Prado Socollo acudieron 2.010 ejemplares de 59 cabañas, la mayor asistencia desde que se tienen registros

Vicente Cortabitarte San Vicente de la Barquera Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:14

El 29 de septiembre, fiesta de San Miguel, es una fecha que todos los vecinos del Valle del Nansa y sus descendientes, vivan donde vivan, tienen marcada en su calendario. Es el gran día de la comarca, una jornada de encuentro que gira alrededor de su feria ganadera, una de las más importantes de todas las que se celebran en Cantabria y que este año ha sido de récord, con la asistencia en el Prado Socollo de 2.010 cabezas de ganado, la cifra más alta desde que se tienen registros.

«Ha sido una feria espectacular, en un día fantástico que es para todos los vecinos de Rionansa y de todo el valle un símbolo de arraigo a nuestra tierra y tradiciones», manifestaba satisfecho al alcalde de Rionansa, José Miguel Gómez. En sus orígenes, esta cita era de gran importancia económica para los ganaderos. Acudían a Socollo para vender sus terneros, «los frutos de todo el año y con ellos conseguir una gran parte de su sustento».

Esto ha ido cambiando con el paso de los años, porque ahora los ganaderos acuden para lucir sus cabañas. Y bien que lo han hecho en esta ocasión, en la que se han dado cita 59 ganaderías de 19 municipios del occidente y centro de Cantabria. En total se han contabilizado 1.300 cabezas de ganado bovino de diferentes razas, con predominio de las tudancas, mixtas y limusinas. Junto a ellas otras 410 cabezas de ganado caballar, 170 lanar y 130 caprino. Las mejores cabañas y ejemplares en cada raza se han llevado los premios establecidos por los organizadores.

Durante la jornada se tributó homenaje a Avelino Garrido Sañudo, fallecido en el último año, en reconocimiento a sus muchos años de colaboración con el evento, en la que participaba como jurado. Y finalizó con la tradicional 'pasá' de todo el ganado por el recinto ferial y por la localidad de Puentenansa.

Los mejores, premiados

Durante todo el día la afluencia al recinto ferial fue grande. No podía falta el consejero de Economía Luis Ángel Agüeros, originario de la comarca, que junto a los directores generales de Ganadería y Montes, y varios regidores de la zona, acompañaron al alcalde de Rionansa.

Por la tarde se celebró el concurso de arrastre de ganado en el que se dieron cita 11 de las mejores parejas. Logró la victoria en la primera categoría Asier Fernández, de Prellezo. En segunda categoría el triunfo fue para Clemente López, mientras que Epifanio García y Francisco García, (ambos de Gandarilla) vencieron en las dos restantes.