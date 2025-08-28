Recorremos la cantera de Roiz: tras seis días de fiesta ilegal, ni rastro de basura

Valdáliga. 12.30 horas de ayer miércoles. La cantera de Lamadrid, en Roiz, tras seis días de fiesta ilegal queda despejada por completo. Así ... lo confirman la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno. La Benemérita poco después acude para reconocer la zona y comprobar que el terreno continúa en buen estado. Efectivamente. Sin problema. Y de hecho, a la llegada de El Diario Montañés la cantera estaba impecable. Ni un solo rastro de basura. Ni colillas siquiera. Lo único que quedaba a eso de las 13.30 horas era la furgoneta de uno de los participantes que estaba averiada y necesitaba que la grúa, desde Francia, acudiese en su rescate.

Desde el domingo por la noche tanto las barras de bar como el escenario fueron retirados del recinto, pero muchos de los participantes continuaron dentro. «Hicimos arroces y otras comidas. Lo mismo que haríamos en cualquier área de servicio si no estuviéramos en la cantera», contaba Jordi Ribó, uno de los asistentes a la 'rave' que aún esperaba en los aledaños de la explotación.

Ribó explicaba que, como ya había adelantado días antes a este periódico otro de los participantes de la fiesta, lo habían dejado todo muy limpio. «En las fiestas grandes de los pueblos suele haber peleas, basura por todos los sitios, robos... Aquí sin embargo, todos solemos ser los mismos y nos comportamos como una familia. Siempre lo dejamos todo recogido y nos ayudamos entre todos», concretaba. También destacaba la seguridad y la tranquilidad que sienten todos los asistentes: «En esta fiesta me dejé el móvil encima de la furgoneta, con dinero en la funda y a los dos días me lo devolvieron. Aquí no pasa nada».

Las claves «Estoy contento porque por fin nos dejan en paz. Debemos tomar medidas para que esto no se repita» Lorenzo González Alcalde de Valdáliga

Ampliar La cantera de Roiz, donde no hay restos de la 'rave'. Javier Rosendo

Del control de la Guardia Civil apuntaba que ha sido muy estricto. «Me hubiese ido el domingo o el lunes cuando terminó, pero el dispositivo estaba vigilando día y noche. El dron estaba volando las 24 horas, no había un rato que no vigilasen, hasta se daban relevos. Cuando a uno le quedaba poca batería subía otro y hacían el cambio».

Balance

La fiesta, que carece de autorización, fue convocada por redes sociales. «Y por el boca a boca», añadía Jordi Ribó, una vez ya despejada la cantera. Cuando se detectó la convocatoria, la Benemérita puso en marcha un operativo, a las 07.00 horas del sábado, para impedir la entrada de más personas al lugar. Y desde ese día ya se realizaron controles para la detección de sustancias estupefacientes y alcohol a las personas que iban saliendo. Durante los días de fiesta, según confirmó ayer la Delegación del Gobierno, fueron 312 personas las que abandonaron, tanto a pie como en vehículos, el recinto. En concreto, salieron 116 vehículos, entre los cuales se registraron 29 denuncias –28 por positivo en drogas y una por alcoholemia–.

El pasado martes la Guardia Civil afirmó que tenía «localizados» a los organizadores, que fueron denunciados. Además, existe la posibilidad de que se les impongan sanciones que pueden alcanzar hasta los 600.000 euros. En el caso de los participantes, las sanciones pueden ir desde los 150 euros hasta los 30.000.

Horas después de que la 'rave' quedase desalojada el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, se mostraba muy contento de que ya «por fin nos dejen en paz». Eso sí, aún preocupado por si un episodio de este estilo se volvía a repetir, pero con la certeza de que van a colocar varias piedras grandes y pesadas en los accesos de la cantera para evitarlo. O al menos, ponérselo más complicado.