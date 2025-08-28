El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La autocaravana averiada espera en la cantera a la grúa.

La autocaravana averiada espera en la cantera a la grúa. Javier Rosendo

Recorremos la cantera de Roiz: tras seis días de fiesta ilegal, ni rastro de basura

No hay señales de la 'rave' y el espacio ha quedado vacío y limpio | Según los datos de la Delegación del Gobierno, salieron del recinto 312 personas y 116 vehículos | 28 conductores dieron positivo en consumo de estupefacientes

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:18

Valdáliga. 12.30 horas de ayer miércoles. La cantera de Lamadrid, en Roiz, tras seis días de fiesta ilegal queda despejada por completo. Así ... lo confirman la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno. La Benemérita poco después acude para reconocer la zona y comprobar que el terreno continúa en buen estado. Efectivamente. Sin problema. Y de hecho, a la llegada de El Diario Montañés la cantera estaba impecable. Ni un solo rastro de basura. Ni colillas siquiera. Lo único que quedaba a eso de las 13.30 horas era la furgoneta de uno de los participantes que estaba averiada y necesitaba que la grúa, desde Francia, acudiese en su rescate.

