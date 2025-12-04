San Vicente celebrará las Jornadas de Corresponsabilidad dirigidas a los escolares Esta actividad organizada desde el Consistorio barquereño da continuidad al programa desarrollado con motivo del 25N

Vicente Cortabitarte San Vicente de la Barquera Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:37

El Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera ha anunciado nuevas actividades para dar continuidad al programa desarrollado con motivo del 25N. Para ello ha anunciado las Jornadas de Corresponsabilidad, que se celebrarán en el Auditorio David Bustamante los días 17 y 18 de diciembre.

El 17 de diciembre tendrá lugar la intervención pedagógica dramatizada 'Co-Vivir: corresponsabilidad en acción', destinada a alumnos de 5º y 6º de primaria, en la que mediante un formato de dinámicas lúdicas se centrará en las tareas del hogar.

El mismo día, para alumnos de 3º de la ESO, tendrá lugar el monólogo teatral «No me da la vida (pero sonrío igual)», en clave de humor con protagonista femenina, y también con el objetivo de tratar la corresponsabilidad en el hogar y las nuevas masculinidades.

Un día más tarde, el jueves 18 de diciembre, para alumnos de 4º de la ESO y Formación Profesional, se repetirá el monólogo «No me da la vida (pero sonrío igual)».

Estas actividades complementan el intenso programa que la villa marinera llevó a cabo por el Día Internacional contra la Violencia de Género, el pasado 25N, y tienen el objetivo específico de analizar la carga mental y reflexionar sobre la distribución equitativa de las tareas y cuidados y promover una cultura corresponsable entre jóvenes.

La alcaldesa Charo Urquiza ha destacado que desde el Ayuntamiento, «además de gestionar mejoras para la vida de la gente, se intenta mentalizar de los aspectos sociales más sensibles». «El programa del 25N fue un éxito y los días 17 y 18 continuamos con unas jornadas sobre corresponsabilidad para los jóvenes en colaboración con los centros escolares de la villa y abiertas al público», ha subrayado Urquiza.

«Son actividades continuadas de mentalización de alto valor pedagógico y muy necesarias en los tiempos que vivimos, ante los que las administraciones públicas no podemos ponernos de perfil», ha valorado la regidora.