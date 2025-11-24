El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Actual puerto deportivo de San Vicente y a la izquierda el paseo donde se proyectaba la nueva instalación. Fillingmovie

San Vicente espera desde hace dos años un nuevo proyecto para el puerto deportivo

El Gobierno de Cantabria prometió, a inicios de legislatura, la redacción de una alternativa a la que habían tumbado los tribunales en 2019, que incluía hasta 272 amarres

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:16

Comenta

«San Vicente de la Barquera contará en un breve plazo de tiempo con un nuevo proyecto de puerto deportivo». Así de contundente se lo ... adelantaba a El Diario Montañés el consejero de Fomento, Roberto Media, hace ahora justamente dos años. Unas declaraciones que surgieron tras el varapalo que supuso conocer la providencia del Tribunal Supremo (TS) en la que se ratificaba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que había anulado definitivamente el proyecto inicial que incluía hasta 272 amarres y había sido denunciado por los ecologistas e IU.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la panderetera Conchi García, maestra y guardiana de la música tradicional cántabra
  2. 2

    Herido grave un hombre de 41 años, vecino de Los Corrales, tras un altercado en la zona de vinos de Torrelavega
  3. 3

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  4. 4

    El frío abandona Cantabria, pero llega una borrasca que activa la alerta por viento y oleaje
  5. 5

    Malestar e inquietud entre los opositores de Cantabria afectados por el cambio de Educación
  6. 6

    Estética, barberías, gimnasios y gastronomía, la nueva generación del comercio en Cantabria
  7. 7

    Repsol avanza en las obras para tapar el Canal de Urdón y rehabilitar el paso
  8. 8

    El Ayuntamiento de Santander diseña un plan de acción para «atajar» los diez puntos negros de inundaciones
  9. 9 Ramis afea la conducta de José Alberto y los árbitros
  10. 10

    Cantabria se prepara para la llegada de Verifactu y la facturación electrónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes San Vicente espera desde hace dos años un nuevo proyecto para el puerto deportivo

San Vicente espera desde hace dos años un nuevo proyecto para el puerto deportivo