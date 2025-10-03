San Vicente ofrecerá en el auditorio municipal el programa 'Otoño teatral' A través de esta iniciativa de la concejalía de Cultura se ofrecerán diferentes representaciones teatrales todos los sábados de octubre y en noviembre

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera ofrece dentro de su programación cultural el ciclo 'Otoño teatral' en el que se incluye la representación de cuatro obras teatrales y un concierto, actividades totalmente gratuitas para el público que cuentan también con el patrocinio de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria.

La primera de las citas será el sábado 4 de octubre, a las 20 horas, en el auditorio David Bustamante. La compañía Arte en Escena representará la obra 'Ana de Pombo', en la que se cuenta la historia y vida de la polifacética Ana de Pombo, nacida en Cantabria en 1896, mujer, ambiciosa y controvertida, fruto y reflejo del convulso siglo XX que le tocó vivir. Ana de Pombo fue una reconocida modista que llegó a ser la mano derecha de Coco Chanel en el París de los años 30.

El programa continuará el sábado 11 de octubre con la obra 'El buen doctor' de la compañía Rebanal Teatro. El 18 de octubre subirá a escena la compañía Maxondo Teatro con la obra 'Frida'. Al sábado siguiente, 25 de octubre, se ofrecerá el espectáculo 'Recordando los 80. El musical' a cargo de Consort Music. El programa se cerrará 15 de noviembre con 'La maja Robada' a cargo de la compañía Valquiria Teatro.

