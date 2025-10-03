El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Auditorio «David Bustamente» de San Vicente de la Barquera. Vicente Cortabitarte

San Vicente ofrecerá en el auditorio municipal el programa 'Otoño teatral'

A través de esta iniciativa de la concejalía de Cultura se ofrecerán diferentes representaciones teatrales todos los sábados de octubre y en noviembre

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:26

Comenta

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera ofrece dentro de su programación cultural el ciclo 'Otoño teatral' en el que se incluye la representación de cuatro obras teatrales y un concierto, actividades totalmente gratuitas para el público que cuentan también con el patrocinio de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria.

La primera de las citas será el sábado 4 de octubre, a las 20 horas, en el auditorio David Bustamante. La compañía Arte en Escena representará la obra 'Ana de Pombo', en la que se cuenta la historia y vida de la polifacética Ana de Pombo, nacida en Cantabria en 1896, mujer, ambiciosa y controvertida, fruto y reflejo del convulso siglo XX que le tocó vivir. Ana de Pombo fue una reconocida modista que llegó a ser la mano derecha de Coco Chanel en el París de los años 30.

El programa continuará el sábado 11 de octubre con la obra 'El buen doctor' de la compañía Rebanal Teatro. El 18 de octubre subirá a escena la compañía Maxondo Teatro con la obra 'Frida'. Al sábado siguiente, 25 de octubre, se ofrecerá el espectáculo 'Recordando los 80. El musical' a cargo de Consort Music. El programa se cerrará 15 de noviembre con 'La maja Robada' a cargo de la compañía Valquiria Teatro.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que Valdecilla dio por muerta
  2. 2 El aroma de café conquista la calle San Francisco
  3. 3

    Bezana repite como el municipio más rico, pero la renta se dispara en Ribamontán al Mar
  4. 4 Los médicos cántabros están llamados hoy a una nueva jornada de huelga en todo el país
  5. 5

    Santander aprobará la Zona de Bajas Emisiones en un pleno extraordinario el próximo martes
  6. 6

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Ramales
  7. 7

    Las protestas contra Israel llegan a Santander para pedir Â«el fin del genocidioÂ»
  8. 8

    Perros envenenados en Islares: «Me advirtieron del peligro y cuando miré a Tommy ya no se sostenía en pie»
  9. 9

    Los Campos de Sport, cuarenta años en el debate político y del club
  10. 10 Ramales sancionará a la Seguridad Social por el abandono de la finca de Trefilería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes San Vicente ofrecerá en el auditorio municipal el programa 'Otoño teatral'

San Vicente ofrecerá en el auditorio municipal el programa &#039;Otoño teatral&#039;