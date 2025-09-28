San Vicente recibe a Carlos de Habsburgo en su multitudinaria fiesta de recreación

El joven Carlos de Habsburgo, cansado y enfermo, regresó 508 años después de su viaje a San Vicente de la Barquera para disfrutar de un ... caluroso y multitudinario recibimiento que le realizaron sus vecinos, a los que se sumaron numerosos visitantes.

La villa barquereña celebró este domingo la fiesta de recreación de la llegada al municipio del entonces príncipe en un azaroso primer viaje a España desde tierras flamencas un 29 de septiembre de 1517. La cita se ha convertido en uno de los grandes festejos de San Vicente y cada año despierta mayor interés y cuenta con más participantes.

En esta ocasión, el séquito que acompañaba al joven príncipe, junto a su corte, estaba formado por cerca de trescientos figurantes, muchos de ellos con espectaculares trajes de la época y otros representando al pueblo llano, especialmente a los pescadores barquereños. Entre todos los figurantes, muy metidos en su papel, se encontraba una buena parte de la Corporación municipal, con su alcaldesa al frente, Charo Urquiza, representando a Leonor, la hermana de Carlos, que le acompañó en ese primer viaje para tomar posesión del reino de Castilla en Valladolid. Pero antes de llegar a la capital castellana, el joven príncipe permaneció durante 13 día en San Vicente, un tiempo que fue detalladamente recogido por su cronista Laurent Vital. Hoy se recreó ese extraordinario recibimiento ofrecido por los nobles y el pueblo de San Vicente, al que terminó siendo el hombre más poderoso de la tierra, con gran dosis de humor a cargo de los integrantes del grupo teatral 'La Machina'.

Además, se contó con el singular escenario que el propio príncipe pudo contemplar hace más de cinco siglos, iniciando el recorrido en la Iglesia de Santa María de los Ángeles, para llegar hasta el antiguo Palacio de los Corro, donde se le entregaron las llaves de la villa. El recorrido continuó por la Puebla Vieja para contemplar el Castillo del Rey antes de adentrarse en el centro de San Vicente, donde el grupo de Picayos de la Revilla le ofreció una primera actuación al monarca, antes de llegar a las ruinas del antiguo convento franciscano de San Luis, que fue la morada de su corte durante su estancia en San Vicente. El trayecto concluyó en la Plaza Mayor del Fuero, con una nueva representación teatral y en donde el joven príncipe se dirigió a los asistentes, para concluir con una comida de todos los participantes, en la que fueron agasajados con el plato típico de San Vicente, el popular sorropotún. Coincidiendo con la representación, en la tarde del sábado San Vicente acogió la asamblea de la Red de las Rutas del Emperador Carlos V, integrada por 80 ciudades, en la que se abordaron los proyectos para el próximo año y la renovación de su junta directiva