San Vicente viaja de nuevo a la Edad Media

San Vicente de la Barquera, y más concretamente su Puebla Vieja, retorna durante estos días a la Edad Media, la época en la que vivió su mayor esplendor. Un viaje en el tiempo que se produce gracias al gran mercado medieval que se viene celebrando desde el jueves y que se mantendrá hasta mañana domingo. La cita ha transformado la tradicional imagen del histórico conjunto monumental barquereño para convertirlo en un bullicioso espacio, lleno de actividad que es visitado por miles de personas.

En la que a lo largo de muchos siglos fue la principal calle de la vieja ciudad de la barquereña se han instalado 124 paradas, con artesanos mostrando sus antiguos oficios y puestos de alimentación de los más variados productos. A ellos se suma una amplia plaza especialmente dedicada a la gastronomía, con tabernas en las que se pueden degustar las más exquisitas viandas y con un espacio para el ocio.

A lo largo del recorrido el visitante se puede encontrar con diversos talleres demostrativos y participativos en el que no falta actividades y juegos para los más pequeños. Todo un amplio abanico de propuestas que han convertido a este mercado medieval en una de las principales actividades de la oferta veraniega de San Vicente de la Barquera.

Lo que a lo largo de los años ha hecho especialmente atractivo esta actividad, tanto para los propios participantes como para los visitantes, es el entorno único en el que se desarrolla, alrededor del conjunto medieval barquereño, lo que le confiere un carácter especial y auténtico, que no necesita de atrezo artificial, al contar con un decorado original, integrado por el Castillo del Rey, las murallas, el Palacio de los Corro, la Torre del Preboste o la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, entre otros edificios singulares de la época.

Desde las 11.00 horas de la mañana y hasta prácticamente la medianoche la actividad no cesa en el centenar largo de puestos que ofrecen todo tipo de productos, con mercaderes ataviados todos con trajes de la época que proceden de todos los rincones de España. Uno de los clásicos es El Ermitaño de la localidad jienense de Ibros. Desde hace tres generaciones van surtiendo con su género todos los mercados que recorren, de las más variadas especias, mieles o plantas medicinales, con remedios para todo tipo de males, entre las que no falta «la raíz del traidor», que según indican «se utilizó para curar heridas de guerra, quemaduras, para las grietas de las manos o para cualquier problema de piel existente en aquella época» y que ahora la recomienda tanto como bronceador para aliviar el dolor de las hemorroides.

Paralelamente los visitantes se encontrarán en su recorrido con juglares, músicos tradicionales, representaciones teatrales o incluso podrán acudir y experimentar con la cámara de la tortura.