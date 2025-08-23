El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El mercado medieval de San Vicente se ubica a los pies del Castillo del Rey. Vicente Cortabitarte

San Vicente viaja de nuevo a la Edad Media

El gran mercado que abrió el jueves se mantendrá hasta el domingo

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:51

San Vicente de la Barquera, y más concretamente su Puebla Vieja, retorna durante estos días a la Edad Media, la época en la que vivió su mayor esplendor. Un viaje en el tiempo que se produce gracias al gran mercado medieval que se viene celebrando desde el jueves y que se mantendrá hasta mañana domingo. La cita ha transformado la tradicional imagen del histórico conjunto monumental barquereño para convertirlo en un bullicioso espacio, lleno de actividad que es visitado por miles de personas.

En la que a lo largo de muchos siglos fue la principal calle de la vieja ciudad de la barquereña se han instalado 124 paradas, con artesanos mostrando sus antiguos oficios y puestos de alimentación de los más variados productos. A ellos se suma una amplia plaza especialmente dedicada a la gastronomía, con tabernas en las que se pueden degustar las más exquisitas viandas y con un espacio para el ocio.

A lo largo del recorrido el visitante se puede encontrar con diversos talleres demostrativos y participativos en el que no falta actividades y juegos para los más pequeños. Todo un amplio abanico de propuestas que han convertido a este mercado medieval en una de las principales actividades de la oferta veraniega de San Vicente de la Barquera.

Lo que a lo largo de los años ha hecho especialmente atractivo esta actividad, tanto para los propios participantes como para los visitantes, es el entorno único en el que se desarrolla, alrededor del conjunto medieval barquereño, lo que le confiere un carácter especial y auténtico, que no necesita de atrezo artificial, al contar con un decorado original, integrado por el Castillo del Rey, las murallas, el Palacio de los Corro, la Torre del Preboste o la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, entre otros edificios singulares de la época.

Desde las 11.00 horas de la mañana y hasta prácticamente la medianoche la actividad no cesa en el centenar largo de puestos que ofrecen todo tipo de productos, con mercaderes ataviados todos con trajes de la época que proceden de todos los rincones de España. Uno de los clásicos es El Ermitaño de la localidad jienense de Ibros. Desde hace tres generaciones van surtiendo con su género todos los mercados que recorren, de las más variadas especias, mieles o plantas medicinales, con remedios para todo tipo de males, entre las que no falta «la raíz del traidor», que según indican «se utilizó para curar heridas de guerra, quemaduras, para las grietas de las manos o para cualquier problema de piel existente en aquella época» y que ahora la recomienda tanto como bronceador para aliviar el dolor de las hemorroides.

Paralelamente los visitantes se encontrarán en su recorrido con juglares, músicos tradicionales, representaciones teatrales o incluso podrán acudir y experimentar con la cámara de la tortura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por grabar a chicas duchándose en un gimnasio de Santander
  2. 2

    Cerrada la playa de Galizano por un brote de gastroenteritis en trece menores
  3. 3 La ordenanza de aparcamiento de Laredo se activará en la Semana Santa de 2026
  4. 4

    «La de Saúl ha sido una de las decisiones más duras que he tenido que tomar»
  5. 5 El mercado romano, los fuegos artificiales y la música vuelven a Santander para Los Mártires
  6. 6

    Del récord de calor a una tromba histórica, el agosto más extraño en Cantabria
  7. 7

    Denunciadas dos mujeres en Santander por ejercer como guías turísticas sin autorización
  8. 8 Casares cree que Santander se inunda por las obras que hace el Ayuntamiento
  9. 9

    El puente entre Aspla y Sniace quedará cortado durante los cuatro años de obras del soterramiento
  10. 10

    «En Cantabria hay que dejarse fascinar por el paisaje, porque es realmente infinito»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes San Vicente viaja de nuevo a la Edad Media

San Vicente viaja de nuevo a la Edad Media