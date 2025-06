«Si no se da solución al saneamiento nadie tocará el aparcamiento de Oyambre»

Lucía Alcolea Santander Jueves, 5 de junio 2025, 07:16 Comenta Compartir

«Pueden decir misa», dicta el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, «pero mientras no se solucione el problema de saneamiento, el aparcamiento de la playa ... no se toca». Así de tajante se mostró el regidor después de que la Consejería de Desarrollo Rural manifestase tras la reunión del patronato, entre otras cosas, su intención de cerrar «el espacio que actualmente es empleado como estacionamiento» junto a la playa de Oyambre. Un área en medio del sistema dunar donde los conductores aparcan gratis sin orden ni concierto –caben en torno a medio centenar de vehículos–, ya que no hay plazas pintadas como tal.

El terreno es «municipal» recuerda el alcalde, y en la zona hay un problema con la recepción de las aguas pluviales desde tiempo inmemorial, que trae de cabeza al Consistorio y a los establecimientos hosteleros ubicados en los aledaños. La situación «condiciona» cualquier actuación que se quiera ejecutar. Aunque realmente quien lo condiciona es el alcalde. González asegura que la Demarcación de Costas (dependiente del Gobierno central) «ya ha adelantado en varias ocasiones su objetivo de eliminar este aparcamiento», algo que no va a consentir –afirma que tiene el poder de decisión porque el terreno es municipal– hasta que el agua «vaya por donde tiene que ir». Que no es, desde luego, por los accesos a la playa. «Las aguas pluviales que bajan de la zona de Gerra (localidad de San Vicente de la Barquera) van a parar al canal que hay en la entrada del arenal y se almacenan en el humedal». El problema es tal que en ocasiones los conductos se colapsan con la arena y las aguas se desbordan. De ahí que la intención del Consistorio sea «construir una nueva canalización y desviar el caudal». ¿Hacía dónde? «Eso ya se verá, de momento estamos buscando una alternativa». El valdáligo explica que el «aparejador municipal» está llevando a cabo la realización de un estudio para ver qué estrategia seguir. Después, «redactaremos el proyecto y pediremos financiación a quien haga falta». Calcula que el coste de la actuación puede rondar los 150.000 euros «pero no hay nada seguro, es una estimación». Tampoco hay certezas sobre los plazos de una situación enquistada desde hace décadas en este área natural protegida. «Ten en cuenta que al ser parque natural han de emitir informes sectoriales varios organismos, por lo que se tardará». No estará desde luego, listo para este verano. Puede que tampoco para el siguiente. Es decir, que de momento todo seguirá igual y los vehículos continuarán ocupando los accesos al arenal. El alcalde independiente lo tiene claro: «Que hasta que no se solucione el saneamiento, nadie va a poner un dedo en el aparcamiento». Atascos El agua no es lo único que se atasca en Oyambre. La afluencia de visitantes en temporada estival genera un problema de estacionamiento tan conocido como difícil de solucionar. Además de este aparcamiento improvisado a pie de playa, el arenal cuenta con «cuatro fincas» cuyos propietarios cobran a los bañistas por aparcar –cuatro euros de media durante todo el día–. Pero hay quien no está dispuesto a pagar y busca subterfugios. No es extraño ver los arcenes de la carretera repletos de vehículos mal estacionados. El Ayuntamiento colocó bolardos hará unos cuatro años para evitar esta práctica, que provocaba atascos y hasta dejaba inservible uno de los dos carriles de la vía de doble sentido. Con todo, González sí da el parabién a la habilitación de áreas de estacionamiento para autocaravanas. «Ahora pernoctan donde quieren, en terrenos que no cuentan con los servicios adecuados, lo que genera un impacto muy negativo». Con el cambio que implica la Ley de Simplificación, continuarán aparcando en las mismas fincas, pero de forma regulada. Los Llaos Los vecinos del pueblo de Los Llaos, en San Vicente de la Barquera, también sufren desde hace tiempo los problemas generados por la falta de un sistema de saneamiento efectivo. La pequeña localidad, ubicada en parque natural sobre la playa del Cabo de Oyambre, es de las pocas que no cuenta con este servicio básico. Hace años que vienen demandando una solución, que pasaría por construir un colector de saneamiento. También así se aseguraría la conservación del entorno natural.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión