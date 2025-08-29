Susto en el rompeolas de San Vicente

A última hora de la tarde del miércoles, en el rompeolas de San Vicente de la Barquera, el fuerte oleaje arrojó a una persona ... al mar. Pese a los dos accesos que cierran el paso al espigón cuando el estado del mar acarrea peligro, dos personas los sobrepasaron y entraron. Y como se aprecia en las imágenes, una gran masa de agua se llevó por delante a una de ellas. «Por suerte, cayó a una zona sin rocas y con profundidad», asegura un vecino del municipio a El Diario Montañés. Poco después, dos surferos, la otra persona que también había accedido a la zona del rompeolas y miembros de Cruz Roja con una moto acuática acudieron en su auxilio, aunque el hombre accidentado logró salir del mar por sus propios medios. Un episodio sin duda tenso que quedó finalmente en un susto. Cabe recordar que en esa misma zona, años atrás, han fallecido cuatro personas -dos en 2006 y dos en 2017-.

El fuerte oleaje lleva desde el martes en la costa de Cantabria y la bandera roja ha predominado en las playas. El motivo, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), un mar de fondo -oleaje que no depende del viento local- generado por la borrasca ex-Erin. Este sistema procede del antiguo huracán Erin, actualmente situado al noroeste de las islas británicas, y ha sufrido una transición extratropical, pasando de huracán a borrasca. A pesar de la distancia, el viento generado por este huracán provoca mar de fondo que se puede desplazar más de mil kilómetros y de esta forma, afecta al litoral de la región.

Ampliar Puesto de Cruz Roja con bandera roja en la playa de La Concha, en Santander Juanjo Santamaría

Las consecuencias, tres jornadas consecutivas ondeando la bandera roja en gran parte de los puestos de vigilancia de Cantabria y olas de casi cuatro metros debido a la mar combinada -olas de viento local y del mar de fondo-. Sin embargo, el día de la semana que se prevé más adverso será hoy, viernes. Según anticipa la Aemet, la altura del las olas puede alcanzar los cinco metros y el viento procedente del oeste oscilará entre los 50 y los 61 kilómetros por hora, de fuerza siete. Además, hay aviso amarillo activo desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde.

También resulta llamativo que el periodo del oleaje -los segundos que transcurren entre una ola y la siguiente- es bastante elevado. «Viene de muy lejos, recorre muchos kilómetros y tiene mucha potencia», explica el delegado territorial de la Aemet, Sergio Fernández. Se alcanzan períodos de oleaje de entre diez y doce segundos, lo que implica que las olas transporten más energía y sean más peligrosas.

Para el fin de semana se prevé que llegue la calma. En concreto, mañana se espera que «todo se relaje bastante. Tanto el viento como el oleaje van a bajar», apunta Fernández. Por su parte, las temperaturas máximas serán de 30 grados en Valderredible, 25 en Santander y San Vicente, 23 en Castro y Villacarriedo y 24 en Liébana.