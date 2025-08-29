El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Aún en la superficie. El accidentado trata de huir con la ola detrás. DM
Fuerte Oleaje

Susto en el rompeolas de San Vicente

Pese a que las barreras impedían el acceso al espigón, dos personas lograron entrar y una de ellas cayó arrojada al mar, aunque consiguió salir

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

A última hora de la tarde del miércoles, en el rompeolas de San Vicente de la Barquera, el fuerte oleaje arrojó a una persona ... al mar. Pese a los dos accesos que cierran el paso al espigón cuando el estado del mar acarrea peligro, dos personas los sobrepasaron y entraron. Y como se aprecia en las imágenes, una gran masa de agua se llevó por delante a una de ellas. «Por suerte, cayó a una zona sin rocas y con profundidad», asegura un vecino del municipio a El Diario Montañés. Poco después, dos surferos, la otra persona que también había accedido a la zona del rompeolas y miembros de Cruz Roja con una moto acuática acudieron en su auxilio, aunque el hombre accidentado logró salir del mar por sus propios medios. Un episodio sin duda tenso que quedó finalmente en un susto. Cabe recordar que en esa misma zona, años atrás, han fallecido cuatro personas -dos en 2006 y dos en 2017-.

