El buque Nuestra Señora de las Lindes en el puerto de San Vicente. V . cortabitarte

La última travesía del pesquero de las Lindes hacia el museo de Lekeitio

La embarcación más antigua de la flota de San Vicente ha dejado de faenar y volverá al lugar donde fue construida hace 35 años

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Sábado, 11 de octubre 2025, 07:38

El pesquero Nuestra Señora de las Lindes realizará la próxima semana su última travesía por el Mar Cantábrico hacia el lugar donde fue construido hace ... 35 años, los antiguos Astilleros Mendieta, en la localidad vizcaína de Lekeitio. Allí, echará el ancla para siempre, tras más de tres décadas en la mar. Y aunque no saldrá a faenar, la embarcación permanecerá en la memoria, porque será una de las piezas del museo que se abrirá donde antes estaban los antiguos astilleros. Es decir, Nuestra Señora de las Lindes vuelve a casa. O a su otra casa, de la que emergió. Allí compartirá espacio con otras naves construidas en el mismo lugar a lo largo de todo un siglo. Algunas cuya base fue también San Vicente de la Barquera.

