Iglesia de los Santos Mártires Emeterio y Celedonio, en Unquera. S. Torre

Unquera se queda sin catequesis

La falta de vocación y de catequistas en la localidad ha llevado a centralizar el servicio en San Vicente de la Barquera

Sara Torre

Sara Torre

Unquera

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Unquera se ha quedado sin catequesis. A partir de ahora, los niños de la localidad de Val de San Vicente que vayan a hacer la ... Primera Comunión y deban cursar la catequesis, tendrán que desplazarse al municipio vecino de San Vicente de la Barquera una vez por semana. El cambio, inesperado, ha generado desasosiego entre las familias, que se quejan porque esta tradición «se ha celebrado siempre en Unquera, siendo un acto muy arraigado en nuestra comunidad», comentan.

