Ni Val de San Vicente ni la Confederación quieren arreglar el puente de Muñorrodero

A simple vista parecen los raíles de una montaña rusa, pero nada más lejos de la realidad. El puente de Muñorrodero, en Val de San ... Vicente, lleva torcido y precintado todo el verano. La pasarela, ubicada junto a la senda fluvial del Nansa, se cerró a los viandantes como consecuencia de la flagrante torsión que afectó a la parte central de la estructura y que comprometía la seguridad de los transeúntes y hasta ahora, ninguna administración se ha hecho cargo de su restauración.

Una situación que preocupa a los vecinos, dado que se trata de una zona muy transitada, especialmente por familias que frecuentan el parque situado al lado, enmarcado en un paisaje natural de gran valor que es, además, una referencia en el municipio de Val de San Vicente.

La pasarela fue construida por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y entregada al Ayuntamiento de Val de San Vicente en mayo de 2016. La inauguración contó con representantes de Confederación; el entonces delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez, y el que fuera alcalde socialista del municipio, Miguel Ángel González Vega. Ahora, ni Ayuntamiento ni Confederación asumen que la reparación sea competencia suya.

Por su parte, el alcalde, Roberto Escobedo, ha explicado que el Consistorio «ya ha trasladado el problema a la Confederación Hidrográfica a través de la Delegación del Gobierno». De hecho, «la presidenta del organismo hidráulico acudió a valorar la situación in situ acompañada de varios técnicos e ingenieros». «Nosotros ya les habíamos advertido del desgaste de la infraestructura», adelantó el regidor. Con todo, afirma, «el Ayuntamiento lo que ha hecho es clausurar el acceso en los dos extremos del puente para garantizar la seguridad de las personas». Por otro lado, «estamos esperando respuesta a la reunión que hemos solicitado con la Delegación del Gobierno para tratar éste y otros temas referentes a Val de San Vicente».

Confederación explica que se hizo una inspección y constataron que el deterioro «se debe a una falta de mantenimiento relevante»

Desde la Confederación confirmaron que se ha pasado una inspección técnica del paso, tras lo cual se dedujo que el problema «se debe a una falta de mantenimiento relevante» y atribuyen la responsabilidad «al Consistorio». Un extremo que el regidor pone en duda, ya que considera «podría tratarse de un problema estructural». En cualquier caso, «primero habría que ver si se puede reparar y decidir qué hacemos».

Por su parte, la portavoz del Partido Popular en la oposición, Beatriz Casado, cuestionó la «dejadez del equipo de gobierno (PSOE)» en la última sesión plenaria. Al igual que la presidenta de la Junta Vecinal, Margarita Vázquez, quien además planteó la posibilidad de que se instalen unos tubos para encauzar el agua si aumenta el nivel del cauce. «Sería más económico y no conllevaría labores de mantenimiento». La pedánea apuntó que, desde que se instaló la infraestructura sobre el río, «se inundan las fincas cercanas».

Sobre cómo se ha llegado a esta situación con el puente, la pedánea asegura que lo que ha sucedido «ya se veía venir», porque «llevamos años viendo cómo se rompían las tablas que conforman la pasarela, que presentaban además un avanzado estado de deterioro».

De hecho, Vázquez alertó la pasada primavera al Ayuntamiento tras constatar la debilidad de los hierros que soportan la estructura, «antes de que el puente se torciera del todo y tuviera que cerrarse al público». «Algún vecino también avisó en su momento al 112 al ver el estado de la pasarela». Los efectivos «procedieron a cerrar el puente con un par de vallas móviles». De momento, nada más.