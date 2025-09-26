El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El puente torcido de Muñorrodero cerrado al paso con cinta policial. S. Torre

Ni Val de San Vicente ni la Confederación quieren arreglar el puente de Muñorrodero

La pasarela, inaugurada hace nueve años, está hundida tras haberse ido deformando poco a poco y lleva cerrada al paso todo el verano

Sara Torre

Sara Torre

Santander

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:09

A simple vista parecen los raíles de una montaña rusa, pero nada más lejos de la realidad. El puente de Muñorrodero, en Val de San ... Vicente, lleva torcido y precintado todo el verano. La pasarela, ubicada junto a la senda fluvial del Nansa, se cerró a los viandantes como consecuencia de la flagrante torsión que afectó a la parte central de la estructura y que comprometía la seguridad de los transeúntes y hasta ahora, ninguna administración se ha hecho cargo de su restauración.

