Vecinos de San Vicente denuncia el «abandono» de la Batería de la Santa Cruz La agrupación independiente critica tanto el estado en el que se encuentra la fortificación del siglo XVI como el uso «como almacén» que se le está dando

La Batería de la Santa Cruz es un monumento con espectaculares vistas y muy visitado.

Vicente Cortabitarte San Vicente de la Barquera Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:25 Comenta Compartir

«La Antigua Batería de la Santa Cruz de Suaz se encuentra en un lamentable estado de abandono», ha denunciado el grupo municipal Vecinos de San Vicente. Los independientes atribuyen este hecho a «una desidia total hacia el patrimonio barquereño» por parte del equipo municipal de gobierno del PSOE-PP.

El deterioro, según Vecinos Por San Vicente, se refleja en «los muros cubiertos de vegetación, pintadas, suciedad, el cartel informativo del que solo quedan los hierros oxidados o el canalón del edificio robado hace años y nunca repuesto». Este es monumento protegido, que está declarado como Bien Inventariado del patrimonio de Cantabria. El lugar fue levantado en el siglo XVI contra los ataques corsarios en la costa.

Otro tema «preocupante» para Vecinos de San Vicente es que el edificio de la batería «se está utilizando como almacén, donde se acumulan materiales de obra, herramientas y restos de mantenimiento, un uso completamente impropio para un bien patrimonial protegido», por lo que consideran que «debería formar parte de una estrategia de puesta en valor patrimonial y turística.»

A todo ello se añade la situación en la que se encuentra el monumento 'Ventanas al Mundo', instalado en el mirador de la batería, que «sufrió un acto vandálico hace meses y sigue exactamente igual».

Ampliar El mirador de la batería con pintadas y el monumento 'Ventanas al mundo' deteriorado. V. Cortabitarte

«El abandono de la Batería de la Santa Cruz de Suaz es un símbolo de la falta de visión y planificación del actual equipo de gobierno» afirman los independientes, que conforman la oposición en el Consistorio barquereño, por lo que consideran que «San Vicente de la Barquera necesita un proyecto claro, que respete su historia y aproveche su potencial turístico y cultural. Hoy, lo que vemos es dejadez, improvisación y pérdida de oportunidades».

Historia

La batería de la Santa Cruz de Suaz se levantó en el año 1584 como consecuencia de la política de defensa y fortificación del litoral norteño emprendida por Felipe II, ante las amenazas de los ataques corsarios y por su papel de frontera marítima en los enfrentamientos entre la monarquía castellana y las potencias europeas de la época. Construida a la entrada del Puerto de San Vicente, contaba con ocho cañones, un cuerpo de guardia, un depósito de pólvora y un patio donde se disponía la artillería.

Durante la Guerra de la Independencia las tropas francesas mantuvieron una guarnición próxima al fuerte y, en la primera mitad del siglo XX, se vio atravesada por el espigón que se construyó, el popularmente conocido como La Barra, para mejorar la seguridad en el acceso al puerto.

El emplazamiento que ocupa la antigua batería, situada en la entrada del rompeolas, desde el que se puede contemplar espectaculares vistas, hace que sea uno de los lugares más frecuentados por barquereños y turistas.