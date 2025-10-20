Los vecinos del Valle del Nansa, de viaje por Galicia La Asociación Femenina de Herrerías organizó la excursión, en la que han participado 67 personas que han recorrido los puntos más emblemáticos de la comunidad gallega

Vicente Cortabitarte Herrerías Lunes, 20 de octubre 2025

La Asociación Femenina de Herrerías ha organizado un viaje a Galicia en el que los 67 participantes, todos ellos del municipio y de otros ayuntamientos de la comarca, han disfrutado de un amplio programa de actividades que les ha permitido conocer algunas de las ciudades y localidades más emblemáticas de dicha comunidad, como La Coruña, Santiago de Compostela, El Ferrol, Padrón o Finisterre, entre otros muchos lugares.

Esta excursión forma parte de las numerosas iniciativas que desarrolla, a lo largo de todo el año, la Asociación Femenina de Herrerías. El objetivo de este colectivo es el de contribuir a dinamizar la vida social y cultural del municipio y de todo el valle del Nansa.