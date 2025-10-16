El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de la urbanización abandonada en el barrio de La Picota en Renedo de Piélagos donde se ha llevado a cabo la búsqueda del hombre sin éxito. Luis Palomeque

Buscan a un hombre de 52 años en una urbanización abandonada de Renedo de Piélagos

Las fuerzas de seguridad han desplegado sin éxito un amplio operativo de búsqueda en la zona hasta este mediodía | La persona desaparecida es un vecino de Santander al que se le sitúa por última vez en un complejo residencial a medio construir en el barrio de La Picota

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Piélagos

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:25

Comenta

Policía Nacional, Guardia Civil y los servicios de emergencia del 112 Cantabria han estado buscando desde anoche, en Renedo de Piélagos, a un hombre de ... 52 años y vecino de Santander, del que se ha denunciado su desaparición. Según relatan fuentes de la investigación, la búsqueda se ha centrado en los alrededores de una urbanización abandonada que hay en el popular barrio de La Picota, punto donde se le vio por última vez al desaparecido. Tras pasar unas horas, a mediodía de este jueves se ha desmontado el operativo al no encontrarse su rastro. Fuentes del operativo aseguran que continúan las gestiones para avergiuar el paradero del hombre.

