Buscan a un hombre de 52 años en una urbanización abandonada de Renedo de Piélagos

Policía Nacional, Guardia Civil y los servicios de emergencia del 112 Cantabria han estado buscando desde anoche, en Renedo de Piélagos, a un hombre de ... 52 años y vecino de Santander, del que se ha denunciado su desaparición. Según relatan fuentes de la investigación, la búsqueda se ha centrado en los alrededores de una urbanización abandonada que hay en el popular barrio de La Picota, punto donde se le vio por última vez al desaparecido. Tras pasar unas horas, a mediodía de este jueves se ha desmontado el operativo al no encontrarse su rastro. Fuentes del operativo aseguran que continúan las gestiones para avergiuar el paradero del hombre.

Los vecinos del barrio de La Picota en Renedo de Piélagos han seguido de cerca, este jueves, el ir y venir de los servicios de emergencia que se han apostado a los pies de esta urbanización, desplegando todos sus medios. Se trata de un complejo residencial que se quedó a medio construír en la época de la crisis del ladrillo y está cerca de la zona donde, al parecer, se le pierde la pista a este hombre por última vez.

En el operativo de busqueda han trabajado toda la mañana y parte de la noche de ayer varias unidades de Policía Nacional, Guardia Civil y los servicios de emergencia del 112 y se ha montado en la zona un puesto de coordinación. Hasta el lugar ha llegado también una unidad de rastreo con perros y, según los vecinos, se han utilizado también drones para la búsqueda.