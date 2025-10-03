El cuidado de las zonas verdes de Piélagos se encarecerá 254.000 euros al año con el nuevo contrato El pleno aprobó el próximo pliego de parques y jardines, que aumentará las superficies a mantener y supondrá más operarios y maquinaria

Violeta Santiago Santander Viernes, 3 de octubre 2025, 12:25 Comenta Compartir

El pleno del Ayuntamiento de Piélagos aprobó este jueves el nuevo pliego del contrato de parques y jardines, que incluye un incremento de la licitación del 57% debido a que el servicio se extenderá a más espacios del municipio y a que se contará con más personal y maquinaria. El anterior contrato suponía un desembolso de 440.000 euros al año y, con el nuevo, el coste se disparará hasta casi los 700.000 (695.000, para ser exactos).

El incremento, por tanto, será de más de 254.000 euros anuales por los cuatro años de duración que se firmará, «más de un millón de euros durante la duración del contrato, sin contar ninguna prórroga», especificó el alcalde, que justificó la diferencia económica en la ampliación del trabajo que se acometerá. Entre otros avances, se aumentarán la frecuencia del servicio en algunas zonas del municipio y también se extenderá a lugares que «hasta ahora no se limpiaban nunca« lo que provocaba protestas de los vecinos.

También habrá más trabajadores atendiendo las zonas verdes comunes. De ocho se pasará a 11. Dos de ellos reforzarán los seis meses de podas y siegas cuando más se necesita y también se cubrirán más metros cuadrados de siegas. Ahora el servicio se centra en cinco millones de metros y está previsto mantener casi siete millones en el futuro .

Además, las empresas interesadas en hacerse con esta adjudicación deberán poner a disposición del Ayuntamiento nueva maquinaria, y tendrán que reponer más de 200 ejemplares de árboles en áreas urbanas.

Según informó el Consistorio, el pliego de condiciones para dar esta concesión fue respaldado con los votos del PP, PSOE, PRC y Vox. Solo el colectivo vecinal Avip votó en contra.

Tanto la portavoz del PRC Susana Iglesias como el de Avip Luis Sañudo criticaron la falta de diligencia del equipo de gobierno del PP, mientras que la del PSOE Verónica Samperio no le puso pegas al pliego aunque lamentó la tardanza en sacarlo. El edil de Vox Francisco Manuel Gutiérrez apoyó el documento.

En la sesión, todos los grupos apoyaron la prórroga anual del contrato del Centro de Día de Renedo y la habilitación del alcalde como representante del Ayuntamiento de Piélagos en la renovación del convenio de colaboración con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales para la prestación del servicio de catering social del que se benefician en la actualidad más de 40 vecinos del municipio.