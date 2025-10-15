Ecologistas en Acción pide medidas contra el regidor de Piélagos por no cerrar una cantera en Arce

S. E. Santander Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:07 Comenta Compartir

Ecologistas en Acción Cantabria ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de Santander que se investigue al alcalde de Piélagos por desobediencia al no cumplir las resoluciones judiciales que ordenan la clausura de actividad de la cantera Laherrán, en la localidad de Arce.

La organización considera que la conducta de Carlos Caramés (del PP) podría ser «coadyuvante o colaboradora» en el incumplimiento de las resoluciones judiciales y municipales que ordenan la clausura de la actividad.

Esta petición forma parte de una solicitud de ampliación de diligencias presentada ayer, derivada de la denuncia por el Ministerio Fiscal contra el responsable de la empresa Laherrán por desobediencia a la autoridad.

Para Ecologistas en Acción, la investigación no debe limitarse solo a la empresa, sino que debe extenderse también al alcalde toda vez que «su pasividad» ante el mandato judicial contribuye a mantener la actividad ilegal».

El grupo ecologista señala que el Ministerio Fiscal denunció a Laherrán SA «por haber violado el precinto impuesto por el Ayuntamiento de Piélagos el 26 de abril de 2024», y «continuar con la molienda y clasificación de áridos, pese a las órdenes de suspensión y clausura». Esta asociación se personó en las diligencias en enero de 2025 y solicitó la clausura cautelar de las instalaciones, una medida que fue confirmada por la Audiencia Provincial de Cantabria en septiembre.

Para la organización, esta situación supone un delito continuado de desobediencia con agravante de reiteración.