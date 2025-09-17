El IES Valle de Piélagos arranca el curso con cuatro barracones de obra en lugar de un aula

El proyecto de ampliación del IES Valle de Piélagos ha vuelto a quedar en suspenso tras dos recursos de reposición que han obligado a reiniciar ... desde cero su tramitación. Como consecuencia de esta segunda cancelación, se han instalado cuatro barracones en la pista polideportiva del centro, donde distintos grupos de estudiantes reciben clase de forma rotatoria a lo largo de la jornada. Según Alternativa Vecinal Independiente de Piélagos (@AVIP), esta situación ha generado «profunda indignación» entre los padres, que no entienden «esta falta de previsión».

El retraso en la ampliación del centro se debe a que, primero, un arquitecto presentó en agosto del año pasado un recurso sobre la licitación que desembocó en su anulación. La Consejería de Educación volvió a sacar el contrato a concurso, pero el segundo procedimiento —anunciado en febrero de 2025 en la Plataforma de Contratación del Sector Público— también fue recurrido, esta vez por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria.

En el último Pleno municipal, el portavoz del PP Marco Antonio Pelayo explicó que «últimamente hay bastante conflictividad con los pliegos» de los contratos de obra. Según indicó, esta situación deriva de una sentencia en otra comunidad autónoma que permitió fraccionar contratos para que los aparejadores pudieran asumir parte de los proyectos. A su juicio, «están intentando tener ese nuevo nicho de trabajo en todos los sitios y, cada vez que se saca un pliego, lo recurren para intentar captar más trabajo para sus colegiados, lo cual es totalmente ilícito». Pelayo insistió en que estos recursos no obedecen a falta de voluntad por parte de la Consejería de Educación, sino a la litigiosidad generada por los pliegos.

Los aparejadores, por su parte, argumentan que la contratación en lote único les priva de presentarse de forma individual al estudio de seguridad y salud, por lo que defienden su derecho a concurrir a este tipo de trabajos.

Desde @AVIP se han remitido a los medios las actas del Gobierno regional en las que constan las anulaciones de ambos procesos de contratación. La formación denuncia que estos «errores» en las licitaciones «condenan» la ampliación del instituto para esta legislatura.

Este grupo municipal recuerda, además, que tanto la presidenta de Cantabria María José Sáenz de Buruaga como el consejero de Educación Sergio Silva, y el alcalde de Piélagos Carlos Caramés habían manifestado en varias ocasiones que las obras comenzarían en 2025, algo que la agrupación considera «imposible» tras haberse tenido que iniciar otra vez el procedimiento de licitación, que aún debe incluir la ejecución de los trabajos.