En la imagen, los cuatro barracones instalados en la pista polideportiva del centro. DM

El IES Valle de Piélagos arranca el curso con cuatro barracones de obra en lugar de un aula

Dos recursos de arquitectos y aparejadores anulan las licitaciones para ampliar el centro y retrasan el inicio del proyecto

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:25

El proyecto de ampliación del IES Valle de Piélagos ha vuelto a quedar en suspenso tras dos recursos de reposición que han obligado a reiniciar ... desde cero su tramitación. Como consecuencia de esta segunda cancelación, se han instalado cuatro barracones en la pista polideportiva del centro, donde distintos grupos de estudiantes reciben clase de forma rotatoria a lo largo de la jornada. Según Alternativa Vecinal Independiente de Piélagos (@AVIP), esta situación ha generado «profunda indignación» entre los padres, que no entienden «esta falta de previsión».

