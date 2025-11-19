Pedro Casares: «Lo ha materializado este Gobierno, por mucho que algunos quieran invisibilizarlo»

Lucía Alcolea Santander Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:53 Comenta Compartir

El delegado del Gobierno en Cantabria Pedro Casares, ausente en el acto, ha destacado este miércoles que esta obra es una «reivindicación histórica que solo se ha materializado con este Gobierno, por mucho que algunos que quieran invisibilizarlo», ha explicado refiriéndose al Ejecutivo de Buruaga. Casares ha destacado el «compromiso firme» del Gobierno de España con Cantabria y la supresión de los pasos a nivel.

El delegado recuerda que «no se han hecho unas obras tan importantes en Renedo y en Piélagos en los últimos 50 años», por lo que «los proyectos e infraestructuras en Cantabria solo avanzan con el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que ha quedado demostrado con esta inversión de Adif». Además, ha añadido, «este proyecto no es aislado. Forma parte de la estrategia global de Adif para modernizar la red y eliminar puntos de riesgo, reforzando la confianza en el transporte ferroviario y contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestras ciudades. Cada paso a nivel que suprimimos es una inversión en seguridad, movilidad y calidad de vida».