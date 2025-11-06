El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Orilla del río Pas en la zona conocida como La isla. DM

Piélagos aumenta el calado del Pas en el muelle de Oruña para evitar inundaciones

El Ayuntamiento ha reubicado sedimentos y recuperado una zona de tránsito entre el paseo del muelle y el área próximo al Puente Viejo

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:31

El Ayuntamiento de Piélagos ha reubicado los sedimentos acumulados en el río Pas en la zona del muelle de Oruña con el objetivo de ampliar el calado y minimizar el riesgo de inundaciones, especialmente cuando coinciden las fuertes crecidas con las mareas altas. Estos episodios afectaban sobremanera a las viviendas del entorno, como se ha visto en varias ocasiones. El alcalde Carlos Caramés ha supervisado la marcha de los trabajos, que cuestan 30.000 euros.

Según ha informado el Consistorio, además de incrementar el caudal, se ha recuperado la servidumbre de tránsito en el margen de seis metros que hay a los pies del río Pas y se ha comunicado el paseo del muelle con la zona próxima al Puente Viejo. Para reubicar los sedimentos, el Ayuntamiento tuvo que pedir la autorización pertinente a la Demarcación de Costas en Cantabria. Con esta actuación, se mantiene la zona conocida popularmente como 'La isla', un espacio natural para la biodiversidad, que sirve de refugio, reservorio y alimento de avifauna, insectos y polinizadores.

Caramés ha defendido que esta actuación era «muy necesaria», ya que, ha dicho, «conseguimos reducir la presión cuando hay fuertes lluvias y crecidas, especialmente en el afluente que baja de los barrios San Juan y El Puente, donde se generaba una especie de presa y no desaguaba, lo que incrementaba aún más el riesgo de inundaciones». Con actuaciones como esta y la acometida en la zona de la Ventilla, en Vioño, «intentamos paliar y minimizar el impacto de futuras inundaciones» en el municipio.

