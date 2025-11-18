Piélagos ofrece asesoramiento laboral a los más de 900 desempleados del municipio En enero comenzará la XII edición de la Lanzadera de Empleo que el año pasado dio resultados para una gran mayoría de participantes

El Ayuntamiento de Piélagos pondrá en marcha el próximo mes de enero la XII Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario, una iniciativa con la que empuja a las personas desempleadas e inscritas en las oficinas del Servicio cántabro de empleo a salir de esa situación, tanto con trabajo a media jornada (hasta 20 horas semanales) como ayudándoles en la búsqueda de empleo de forma colectiva y colaborativa. En la anterior edición, 12 de las 18 personas que participaron accedieron a un empleo por cuenta ajena (un 66,7 por ciento), mientras que otras seis iniciaron distintas formaciones encaminadas a mejorar su capacitación profesional, ha recordado el Consistorio. En total, el 89% de los asistentes logró resultados.

En Piélagos, no llega al millar el número de personas desempleadas en la actualidad (eran 961, con datos de octubre). Quienes de todos estos se apunten a la siguiente convocatoria recibirán apoyo -bajo la supervisión de un coordinador y a través de sesiones tanto individuales como grupales- para mejorar sus competencias transversales, sus destrezas de comunicación y su inteligencia emocional. Al tiempo, podrán redefinir sus objetivos laborales. Las jornadas de acompañamiento se seguirán en el Centro de formación de Vioño, ubicado en el edificio de las antiguas escuelas del Barrio de San Vicente, con cargo a una subvención de 39.375 euros otorgada por el Gobierno de Cantabria.

La concejala de Empleo Rosa María Revilla ha explicado que, como en ediciones anteriores, pueden sumarse personas de todas las edades y de cualquier perfil, ya que se busca que la experiencia de cada uno aporte al resto del grupo.

Los interesados deberán inscribirse en el teléfono 942 07 69 57 ó 942 07 69 60; en el correo electrónico adl@pielagos.es o en la Agencia de Desarrollo Local de Piélagos, ubicada en Renedo, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas.