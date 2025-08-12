El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Operarios realizan labores de mantenimiento en la pista del polideportivo. DM

Piélagos renueva la pista del polideportivo Vimenor en Vioño

La superficie se encontraba desgastada como consecuencia del intenso uso recibido tanto por parte de deportistas como de los alumnos del colegio Antonio Robinet

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Martes, 12 de agosto 2025, 12:04

El Ayuntamiento de Piélagos trabaja en la optimización de la pista del complejo deportivo Vimenor, en Vioño, Piélagos, una actuación «necesaria» que habían solicitado los usuarios dado el uso que soporta el suelo. El alcalde, Carlos Caramés, ha visitado los trabajos acompañado del concejal de obras, César Blanco, y de la alcaldesa pedánea, Inmaculada Araunabeña, y ha explicado que las labores han consistido en «el fresado del suelo, que posteriormente ha sido tratado con material eliminando todas las irregularidades existentes». A continuación se han aplicado varias capas de pintura especializada y se han repintado las distintas líneas de juego. Los trabajos se completarán con la aplicación de un fijador antideslizante, por lo que la instalación permanecerá cerrada al público hasta el 19 de agosto.

La intervención supone una inversión municipal de 30.000 euros y da solución al desgaste de la superficie, que «soltaba polvillo y patinaba», lo que generaba «situaciones de riesgo de caída para los deportistas habituales, así como para los alumnos del colegio Antonio Robinet, que realizan Educación Física y numerosas actividades en el pabellón».

