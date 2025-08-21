El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La fuente de 'La Canuta' es uno de los proyectos de rehabilitación de espacios públicos del Ayuntamiento. DM

Piélagos restaura la mítica fuente de 'La Canuta' en Barcenilla

La instalación, llamada así por el apodo que tenía una vecina de la zona, es una seña de identidad de la localidad que el Consistorio ha mejorado para ponerla en valor

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Piélagos

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Piélagos ha acondicionado el espacio en el que se ubica la fuente 'La Canuta' en el barrio Posadoiros de Barcenilla, un lugar ... que es seña de identidad de la localidad. Según ha explicado el Consistorio a través de un comunicado, el nombre del enclave proviene «del apodo de una tal Milia 'La Canuta', que vivió en la casa donde actualmente se encuentra la bolera de la Peña Bolística que lleva el mismo nombre». Los vecinos atestiguan que hace muchos años, la fuente era una charca donde recogía el agua para el consumo humano de forma manual. Más adelante, siendo alcalde pedáneo Vidal Aldaco, se remodeló la instalación y se eliminaron las fugas de agua, a la vez que se construyó un bebedero y un pequeño aljibe con grifo de bronce.

