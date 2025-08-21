Piélagos restaura la mítica fuente de 'La Canuta' en Barcenilla

El Ayuntamiento de Piélagos ha acondicionado el espacio en el que se ubica la fuente 'La Canuta' en el barrio Posadoiros de Barcenilla, un lugar ... que es seña de identidad de la localidad. Según ha explicado el Consistorio a través de un comunicado, el nombre del enclave proviene «del apodo de una tal Milia 'La Canuta', que vivió en la casa donde actualmente se encuentra la bolera de la Peña Bolística que lleva el mismo nombre». Los vecinos atestiguan que hace muchos años, la fuente era una charca donde recogía el agua para el consumo humano de forma manual. Más adelante, siendo alcalde pedáneo Vidal Aldaco, se remodeló la instalación y se eliminaron las fugas de agua, a la vez que se construyó un bebedero y un pequeño aljibe con grifo de bronce.

Una vez se habilitaron depósitos para llevar el agua a las viviendas, el aljibe se destruyó para crear un acceso ancho de losetas, que es como se conoce actualmente a la fuente de 'La Canuta'. Un espacio que acaba de restaurar el Consistorio para ponerlo en valor. El alcalde, Carlos Caramés, ha visitado este martes el enclave acompañado del concejal de Espacios Públicos, David Diego, y de la concejala de Cultura, Carmen Bedoya.

El objetivo es «devolver el esplendor a estos lugares para que puedan volver a ser el punto de encuentro que siempre fueron»

«Tal y como nos comprometimos, seguimos poniendo en valor el patrimonio civil de nuestros doce pueblos, recuperando esos bienes materiales, que forman parte de su historia», ha señalado Caramés. Como ejemplo, se ha referido a recuperación el año pasado de las fuentes de los barrios de Valencia y El Arrabal, en Vioño, y al acondicionamiento integral del templete del complejo municipal Vimenor, de manera que pueda albergar eventos de índole cultural. En la misma línea, ha destacado el equipamiento y apertura de la Casa de la Maestra de Carandía, convertida ahora en un nuevo centro social, o la puesta en servicio, después de siete años sin funcionar, de la fuente, el bebedero y el lavadero junto al Colegio Eutiquio Ramos en Parbayón, entre otros.

El objetivo, ha dicho, es «a través de estas actuaciones, pequeñas en la cuantía económica», lograr un «gran beneficio social, recuperando espacios públicos sometidos al abandono y olvido». En definitiva, «devolvemos el esplendor perdido para que puedan volver a ser el punto de encuentro que siempre fueron».