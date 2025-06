Piélagos supera con éxito el día de sus peñas

Con la voz gastada por la larga noche anterior, las camisetas ajustadas y las gafas de sol muy presentes en día nublado, así acudieron este ... domingo muchos vecinos de Piélagos a vivir a lo grande la enésima jornada de fiestas de San Antonio en Piélagos. Era el día de las peñas y había concurso de paellas en el prado donde se encuentra instalada La Carpuca, que tiene poco que ver con algo pequeño como indica su apodo, ya que bajo sus alas se refugiaron miles de personas la noche anterior para disfrutar del festival DJ.

Eso fue la madrugada del sábado, pero por la mañana hubo que recuperar el aliento y seguir con la fiesta. Mesas y sillas de camping, bombonas de butano, paelleras y parasoles para elaborar la mejor paella, ese era el objetivo campero. Había quien no tenía «ni idea», pero siempre «hay esperanza», comentaba un participante removiendo mucho el arroz mientras otro le decía que no, «que tiene que posar». Y es que, el año pasado, ganaron los chicos de '¿Quién dijo Hidalgo?' Y, según los rumores, eran noveles y lo hicieron «con tutorial». Preguntados los premiados 2024, no negaron nada pero tampoco estuvieron tan de acuerdo con esa fama creada. En ese momento, mesa con mesa, casi pegados, estaban los jóvenes de la peña ganadora de este año: 'Mamá, no duermo en casa'. Pedían salir en la foto del Diario Montañés cuando aún no sabían que saldrían sí o sí porque, poco después, resultaron vencedores de la edición 2025. Así, Maluma, Rubén y José Manuel se subían al escenario a recoger el premio donde admitían que en su triunfo también tuvo que ver la inteligencia artificial: «Hemos colaborado todos, lo hemos hecho con mucho amor, confianza, coraje y también el Chat GPT», bromeaban.

Ampliar La peña ganadora del concurso de paellas. E. T.

Poco después llegó la hora de conocer quién había sido la mejor peña de la historia de esta edición que este año recayó en 'Columba Qujano'. Le siguieron de cerca 'Cada loco con su peña' y, en tercer lugar, 'Sin plan B'. Tras el gran premio llegaron otros reconocimientos a las peñas más marchosas, las de mayor diversidad de edad o las más originales, entre otras.

Después de las paellas, la comida campera y la música DJ, muchos ya sucumbían exhaustos a un fin de semana repleto de actividades que se ha cerrado como empezó, con mucha participación en las calles y en todos los escenarios. «Lo principal es que la gente disfrute y haya buen ambiente», destacaba el alcalde del municipio, Carlos Caramés, también vestido de peñista. Un objetivo «cumplido», dijo, tras mostrar las cifras de un intenso fin de semana «con las 8.000 invitaciones agotadas» en La Carpuca, a la que la gente ha acudido en masa desafiando incluso la lluvia del sábado y el viento fresco del norte. «Es un orgullo para todo dirigente ver como los vecinos responden con su presencia cuando se organiza algo», reflejaba el regidor satisfecho. También valoró Caramés el buen comportamiento en general ya que, a pesar de las miles de personas que se han concentrado en Renedo «no ha habido ningún incidente grave que lamentar», agradeciendo también el despliegue de efectivos de Policía Local con el refuerzo de la Guardia Civil.