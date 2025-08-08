Piélagos tramita la adquisición de la parcela de Boo donde se levantará el nuevo instituto El alcalde, Carlos Caramés, informó en pleno este jueves de que el terreno no es en su totalidad «de titularidad municipal, por lo que se acaba de firmar el acta previa de ocupación»

El Ayuntamiento de Piélagos ha dado un paso más en los trámites para habilitar un nuevo instituto en la zona norte del municipio, en Boo, tras constatar que una parte de la parcela donde se prevé levantar la infraestructura no es de titularidad municipal. Así, el alcalde, Carlos Caramés (PP), ha explicado este jueves en el pleno ordinario que el Consistorio «ya ha firmado el acta previa de ocupación después de que el Gobierno de Cantabria aprobase la urgencia de la expropiación de los citados terrenos». El siguiente paso consistirá en aprobar la ocupación definitiva y un justiprecio, para luego efectuar la cesión definitiva de la parcela a la Consejería de Educación y que inicie el procedimiento de construcción del nuevo centro educativo.

Durante su intervención en la sesión plenaria, el regidor recordó que el anterior equipo de gobierno (formado por PSOE, PRC y AVIP) «prometió ser muy reivindicativo, pero no reivindicaron un instituto en la zona norte porque de otro modo, se habrían dado cuenta de que había una parte de la parcela que no pertenecía al Ayuntamiento». Caramés lamentó que el anterior concejal de Educación «no trabajase un poco más en positivo, de forma que ya tendríamos la parcela y ahora estaríamos hablando del inicio de las obras». El regidor municipal hizo hincapié en que, cuando el equipo de gobierno (PP) constató que no tenía la titularidad de toda la parcela, «no nos lamentamos y nos pusimos a trabajar».

Silencia las intervenciones

Por su parte, el portavoz de @Avip en la oposición, Luis Antonio Sañudo, ha cuestionado la «instalación de dispositivos en el salón de plenos para cortar el sonido de los micrófonos en las intervenciones de los portavoces municipales». Sañudo se refirió a la «manera absolutista de gobernar» del alcalde con una medida «inaudita en la historia política del municipio», ya que jamás un alcalde se atrevió a «mediatizar y conculcar el derecho al debate político».