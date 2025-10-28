El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil se encargó de la investigación. OPC

Un robo de tuberías de cobre provoca un escape de gas en una urbanización de Piélagos

Tuvieron que intervenir los bomberos y cortar temporalmente el suministro por el riesgo que suponía para las personas | Los responsables ya han sido detenidos

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 11:03

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 30 años y a una mujer de 27 como presuntos autores de un robo con fuerza ... de tuberías de cobre pertenecientes a la instalación de gas de una urbanización en Piélagos. Este robo supuso un riesgo para las personas que viven en esa zona, ya que la fuerza que ejercieron para extraer las tuberías provocó un escape de gas. Por esa razón fue necesaria la intervención de los bomberos y el corte del suministro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La infección del cántabro ingresado en Vietnam empeora y obliga a operarle de urgencia
  2. 2

    Las obras y 47 accidentes en tres meses atascan a diario la autovía entre Santander y Torrelavega
  3. 3

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  4. 4

    La A-67 sufrirá cortes hasta este viernes por el asfaltado de los túneles de Pedredo y Gedo
  5. 5

    Detenido por tirar a una anciana al suelo y pisarle para robarle una cadena en un portal de la calle Alta
  6. 6

    Fallece Ochotorena, guardameta racinguista en la temporada 1995-96
  7. 7

    Jeremy llama a la puerta del Mundial
  8. 8

    Los aviones de Iberia vuelven a despegar en el aeropuerto rumbo a Madrid
  9. 9

    Investigan a una mujer por utilizar la tarjeta bancaria de un amigo sin su permiso durante diez años
  10. 10

    La modificación del PGOU de Santander para crear 250 viviendas en El Campón, parada por un informe municipal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un robo de tuberías de cobre provoca un escape de gas en una urbanización de Piélagos

Un robo de tuberías de cobre provoca un escape de gas en una urbanización de Piélagos