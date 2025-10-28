Un robo de tuberías de cobre provoca un escape de gas en una urbanización de Piélagos

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 30 años y a una mujer de 27 como presuntos autores de un robo con fuerza ... de tuberías de cobre pertenecientes a la instalación de gas de una urbanización en Piélagos. Este robo supuso un riesgo para las personas que viven en esa zona, ya que la fuerza que ejercieron para extraer las tuberías provocó un escape de gas. Por esa razón fue necesaria la intervención de los bomberos y el corte del suministro.

La Guardia Civil de Polanco, que presta servicio de seguridad ciudadana, recibió el aviso el pasado 17 de octubre de madrugada, a las 05.00 horas, de un posible robo de tuberías en un edificio habitado. Cuando llegaron los agentes a la zona se encontraron colgando los conductos de cobre que suministran gas al edificio. Además se notaba un fuerte olor a gas. Según informaron los perjudicados a los agentes, ya la noche anterior se habían llevado un tramo de tubería que provocó que tuvieran que cortar temporalmente el suministro y que había sido reparado. En esa segunda ocasión tuvieron que intervenir los bomberos y de nuevo fue necesario cortar el gas por el riesgo que suponía para los vecinos. Hasta la urbanización se desplazó también un técnico que reparó los conductos y todos los daños para que los vecinos pudieran recuperar el abastecimiento.

Los presuntos ladrones habían abandonado la zona en un vehículo que la Guardia Civil encontró a unos 500 metros del lugar. Cuando llegaron los efectivos el coche parecía estar vacío. Al acercarse encontraron escondidas a dos personas que fueron detenidas como presuntas autoras del robo y los daños causados en los conductos de gas.