El tratamiento del picudo «no garantiza que las palmeras de Renedo sobrevivan»

El picudo rojo es una plaga que se extiende por toda Cantabria. Y el municipio de Piélagos no se ha librado de la infección. De ... las cinco palmeras situadas en el parque del Pabellón municipal Fernando Expósito, tres son hembras y la larva las prefiere, «ataca solo a los ejemplares femeninos». «Hay una bastante enferma y las otras dos tienen la plaga aunque no están tan perjudicadas», explica el alcalde del municipio, Carlos Caramés. Contra la plaga, el Ayuntamiento ha contratado un experto de Elche y comenzó los trabajos de tratamiento en 2024, «a pesar de que el problema se da desde hace tres o cuatro años».

Las palmeras están recibiendo un tratamiento insecticida basado en aplicar nemátodos –larvas que inyectan un veneno sobre el picudo rojo– para paliar sus efectos. «Además, la palmera más perjudicada recibirá pronto una cirugía para tratar de salvarla», explica el alcalde, «aunque ya nos han advertido que, a pesar de intentarlo por todas las vías, hay casos en el sur de España donde ni aún así sobreviven». Es decir, «el tratamiento no garantiza la supervivencia de los ejemplares».

«La situación se da desde hace cuatro años, pero fue nuestro equipo de gobierno en 2024 quien tomó cartas en el asunto» Carlos Caramés Alcalde de Piélagos

«Es un riesgo para los viandantes, están en una zona muy transitada, con servicios públicos alrededor y pegada a la N-623» Luis Antonio Sañudo Portavoz del Grupo Municipal AVIP

No es el único factor a tener en cuenta. «Hay que añadir la ubicación en la que se encuentran las palmeras», plantea el regidor, «ya nos han confirmado que, a pesar de que tratemos las que son públicas, si hay otros ejemplares a dos o tres kilómetros de distancia que no reciben tratamiento, es más difícil atacar la plaga». Y, en la ubicación en la que se encuentran, «hay distintas palmeras en terrenos privados que no sabemos si reciben tratamiento o si están enfermas».

La situación que explica el alcalde no es suficiente para la oposición. La Asociación Vecinal Independiente de Piélagos (AVIP) denunció «la dejadez» del equipo de gobierno con respecto al cuidado de las palmeras. «El alcalde nos da evasivas constantemente, le hemos preguntado qué se está realizando para garantizar que estas palmeras, que tienen incluso valor sentimental porque forman parte del paisaje de esta zona de Renedo, puedan seguir en pie», critica el concejal del grupo municipal AVIP, Luis Antonio Sañudo. Incluso, alertó sobre «el riesgo que supone que ejemplares de entre cinco y quince metros de altura estén en estas condiciones en el centro del pueblo». Las palmeras se encuentran frente al Pabellón municipal, las pistas de pádel y en una zona «muy transitada, con locales de hostelería y la N-623 al lado». De hecho, «hemos recibido quejas de vecinos por la caída de palmas por el mal estado de los ejemplares desde una altura considerable».

Sin embargo, el alcalde de Piélagos fue contundente respecto a las críticas de la oposición. «Ya saben los trabajos que estamos llevando a cabo y, en cualquier caso, es precisamente el Partido que lo expone quien se encargaba la anterior legislatura del área de Medio Ambiente», sentenció Caramés. El alcalde reiteró que «lo hemos abordado en un pleno hace un par de meses, les he explicado la contratación de un experto de la zona de Elche, que hemos analizado los ejemplares, incluso, con un vuelo de dron, y que estamos realizando un esfuerzo para tratar de garantizar que vivan».