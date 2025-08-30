El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una de las palmeras dañadas por el picudo rojo en Renedo de Piélagos. DM

El tratamiento del picudo «no garantiza que las palmeras de Renedo sobrevivan»

El alcalde explica que tres ejemplares situados en el parque del Pabellón están «enfermos» y a pesar del esfuerzo del Ayuntamiento por tratarlas, «pueden caer»

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Sábado, 30 de agosto 2025, 07:51

El picudo rojo es una plaga que se extiende por toda Cantabria. Y el municipio de Piélagos no se ha librado de la infección. De ... las cinco palmeras situadas en el parque del Pabellón municipal Fernando Expósito, tres son hembras y la larva las prefiere, «ataca solo a los ejemplares femeninos». «Hay una bastante enferma y las otras dos tienen la plaga aunque no están tan perjudicadas», explica el alcalde del municipio, Carlos Caramés. Contra la plaga, el Ayuntamiento ha contratado un experto de Elche y comenzó los trabajos de tratamiento en 2024, «a pesar de que el problema se da desde hace tres o cuatro años».

