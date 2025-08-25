El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alcalde y representantes de la asociación deportiva El Roble inauguran la nueva instalación deportiva. DM

En Zurita ya juegan a la petanca junto al Centro Social

El Ayuntamiento de Piélagos acaba de inaugurar las nuevas pistas, «ubicadas en un espacio adecuado y cómodo», tras trasladar la anterior instalación situada en el centro del pueblo

Lucía Alcolea

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:24

Zurita de Piélagos ya tiene nuevas pistas de petanca. El Ayuntamiento ha inaugurado la dotación este lunes, después de llevar a cabo los trabajos para trasladar y ampliar las antiguas pistas ubicadas en el centro del pueblo, que se levantaron hace 25 años y que han sido sustituidas por la nueva infraestructura de juego, junto al Centro Social de Zurita. El acto ha coincidido con la celebración del III Open nacional Virgen de Valencia que disputarán un total de 64 equipos procedentes de la práctica totalidad de las comunidades autónomas españolas.

El alcalde del municipio, Carlos Caramés; el concejal de Espacios Públicos y alcalde pedáneo de la localidad, David Diego; el presidente de la A.D El Roble, Ramón Pila Fernández, y el presidente de la Federación Cántabra de Petanca, Ramón Pila, han presidido el evento. Caramés ha indicado que la ejecución responde a la necesidad de contar con un espacio «cómodo y tranquilo», dado que la A.D El Roble «crece cada vez más y ha de disponer de unas instalaciones en condiciones para disfrutar de este deporte y darle mayor visibilidad, ya que además las pistas se encuentran en las inmediaciones de la CA-234».

