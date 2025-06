El acceso al Faro del Caballo estará controlado este verano por monitores de Naturea El sistema de cita previa funcionará entre el 5 de julio y el 31 de agosto y actualmente se busca el personal que regulará 'in situ' el flujo de visitantes

Santoña Sábado, 28 de junio 2025, 07:44

El acceso al Faro del Caballo de Santoña estará regulado este verano para controlar la masificación de visitantes en este enclave natural. Tras la experiencia piloto del pasado año, el Gobierno de Cantabria, en coordinación con el Ayuntamiento de Santoña, pondrá en marcha de nuevo un sistema de reserva previa, que estará activo desde el 5 de julio hasta el 31 de agosto. El pase se obtendrá a través de la página web municipal o bien, a través de un código QR impreso en los carteles que se colocarán en próximos días en los accesos a este espacio.

Los encargados de vigilar que se acuda con la obligatoria reserva serán monitores del programa Naturea Cantabria – dedicado a la dinamización y mantenimiento del uso público de los espacios protegidos de la región –, y ejecutado por la Red Cántabra de Desarrollo Rural. A diferencia del pasado año, la labor de control en el faro no la desarrollarán los agentes del Medio Natural de la Consejería de Desarrollo Rural, los únicos con potestad sancionadora en este entorno. En su lugar, Desarrollo Rural ha optado por encargar esta tarea a personal de Naturea que, al no tener autoridad, centrará su función en informar, sensibilizar y asesorar sobre el cumplimiento de las normas de acceso al faro. Esto quiere decir que supervisarán que los visitantes dispongan de la reserva para bajar los 763 escalones, pero no tienen capacidad para impedir el paso ni autorización para sancionar. En la situación de que algún visitante incumpla con la normativa y persista en su intención de disfrutar de este recurso turístico, se tendría que llamar a la Policía Local a los agentes del Medio Natural para que acudan al lugar a sancionar o tomar las medidas que consideren oportunas.

Según ha podido saber este periódico en las últimas semanas se han mantenido varias reuniones entre Consejería de Desarrollo Rural, Consejería de Turismo (Cantur) y el Ayuntamiento de Santoña barajando diversas opciones – entre ellas colocar unos tornos – para implantar un sistema de control en verano. Finalmente, Cantur, aún habiendo rubricado el convenio de regulación, se ha salido de la tarea de vigilancia ,y en su lugar, ha entrado la Consejería de Presidencia que forma parte de esta actuación conjunta encaminada a garantizar la seguridad de los usuarios y preservar este rincón.

El sistema de reservas empezará funcionar el próximo sábado antes del 5 de julio. Se permitirá bajar al faro a un centenar de personas cada dos horas. La idea es que el control, según ha explicado el gerente de la Red Cántabra de Desarrollo Rural Fernando Isasi, se aplique de 10.00 a 20.00 horas, de lunes a domingo. El personal de Naturea trabajará en la caseta de madera instalada antes de comenzar la escalera. A pesar de que todo tiene que estar listo para la semana que viene, aún se está pendiente de la selección del personal. El Ayuntamiento de Santoña publicitó ayer una oferta de empleo de la Red Cántabra de Desarrollo Rural para cubrir el puesto de control y las condiciones del mismo. Se necesitan a cuatro personas. La categoría será la de monitor y el salario, según convenio de la Red.

La jornada será parcial, al 60%, en turnos de mañana o tarde y se trabajará fines de semana alternos. Las funciones serán recepción e información al visitante, asesoramiento sobre el cumplimiento de las normas de acceso al faro, control de grupos y gestión de grandes afluencias público. Para el empleo se valorará formación en materias de medio ambiente o turismo y el conocimiento de inglés o francés. También se tendrá en cuenta la experiencia en atención al público, habilidades en comunicación, resolución de conflictos y control de flujos de visitantes sin generar tensiones, requiriéndose paciencia. Si alguien está interesado tiene hasta el martes, 1 de julio, para enviar su currículum a la Agencia