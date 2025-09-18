El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las autoridades recorren la nueva pista de atletismo. DM

Ajo cuenta con una nueva pista de entrenamiento de atletismo de 250 metros

La instalación deportiva se ha construido con una inversión de 47.800 euros de la Consejería de Deportes

Ana Cobo

Ana Cobo

Bareyo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:48

El pueblo de Ajo, en Bareyo, cuenta con una nueva pista de atletismo de 250 metros de longitud, que ha financiado la Dirección General de Deporte de Cantabria con una inversión de 47.800 euros.

El consejero del área Luis Martínez Abad y el alcalde de Bareyo Pedro Prieto han visitado esa nueva instalación, ubicada en una parcela municipal justo detrás de la Casa Consistorial, que servirá tanto para los entrenamientos del Club Atletismo Costa de Ajo, como para los vecinos que quieran practicar esta disciplina deportiva.

La nueva pista de atletismo cuenta con un firme asfáltico y de forma ovalada con el fin de garantizar los entrenamientos diarios de forma adecuada y segura, potenciando la práctica deportiva y los hábitos saludables entre la población.

Martínez Abad ha destacado el compromiso de este Gobierno con el deporte base y con acercarlo a todos los municipios para «garantizar que todos los cántabros tengan unas instalaciones dignas para disfrutar de una vida activa y saludable». Por su parte, el alcalde de Bareyo ha agradecido el compromiso de la Consejería con el municipio, que a partir de ahora contará con una nueva instalación deportiva

Las obras de construcción han consistido en el acondicionamiento del terreno, la limpieza y el desbroce de la zona; el replanteo y cajeo de la pista deportiva; la preparación de la base de pavimento a base de grava y colocación de geotextil y la ejecución de pavimento de suelo cemento. Posteriormente, se ha procedido a la colocación de remate perimetral; la preinstalación para una posible colocación de un sistema de iluminación en el perímetro de la pista, y la reposición de valla metálica en la zona de acceso.

