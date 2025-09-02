El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Actuación de Ana Guerra, en las pasadas fiestas de Torrelavega. Alberto Aja
DMúsica

Ana Guerra y Paris de Noia pondrán ritmo a las fiestas de la Virgen del Puerto de Santoña

La villa iniciará su semana de celebraciones este sábado, a las 13.00 horas, con el pregón a cargo de la coral Portus Victoriae, en la plaza de San Antonio

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Martes, 2 de septiembre 2025, 15:06

Tras contemplar con envidia sana como los municipios de su entorno se contagiaban de alegría con sus celebraciones estelares, los santoñeses aguardan su momento para ... zambullirse en sus fiestas patronales y sobrellevar con más entusiasmo que pena los últimos capítulos del verano. Y es que septiembre aún guarda muchos ases bajo la manga. En la villa marinera cogen fuerzas para honrar con devoción y emoción a su patrona, la Virgen del Puerto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

