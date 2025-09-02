Ana Guerra y Paris de Noia pondrán ritmo a las fiestas de la Virgen del Puerto de Santoña

Tras contemplar con envidia sana como los municipios de su entorno se contagiaban de alegría con sus celebraciones estelares, los santoñeses aguardan su momento para ... zambullirse en sus fiestas patronales y sobrellevar con más entusiasmo que pena los últimos capítulos del verano. Y es que septiembre aún guarda muchos ases bajo la manga. En la villa marinera cogen fuerzas para honrar con devoción y emoción a su patrona, la Virgen del Puerto.

El día marcado en rojo para sacar a flote las ganas de jarana será el próximo sábado, 6 de septiembre. El lugar: la plaza de San Antonio. Y la hora: la una de la tarde. En ese instante, la coral Portus Victoriae pisará firme el escenario para dar un pregón, que abrirá la puerta a una semana festiva que entrelazará actos religiosos, tradiciones populares, música y gastronomía.

Encabezan el cartel de eventos el concierto de la cantante Ana Guerra, -será el broche de oro, el sábado 13 de septiembre-, y la orquesta Paris de Noia, que regresa a esta localidad. el 7 de septiembre, tras su éxito en los pasados festejos patronales. Entremedias, no faltarán los toros, las procesiones y los fuegos artificiales. Clásicos que nunca fallan, pero sin ellos a los lugareños y visitantes, les faltaría la esencia de una conmemoración regada por el compañerismo y la hermandad de los santoñeses.

Como antesala, el sábado arrancará con el maratón de fútbol sala en el instituto Manzanedo y la ofrenda floral a la virgen del Puerto, en la iglesia. A la 13.00 horas, la multitud se agolpará a lo largo y ancho de la plaza de San Antonio para asistir el gran pregón a cargo de la Portus Victoriae. Será el momento de anudarse el pañuelo marinero, vibrar con el cohete y cantar aquello de «No hay en el norte, tierra más linda que Santoña...», y de seguido, desperdigarse por las calles tomadas por el júbilo que insuflan estas jornadas.

La noche será para los tributos musicales. Tres a falta de uno: la Oreja de Van Gogh, Hombres G y el Canto del Loco. Para los que aún les queden fuerzas, podrán bailar hasta la madrugada al compás que marque el dj Víctor Calvo.

Procesión terrestre y marítima

El domingo, es el día de la procesión para los lugareños. Toca pasear a la patrona por tierra y mar. Por la mañana, el homenaje al pescador mayor y la puerto mayor y menos, y por la tarde, misa, como acto previo a la salida de la Morenuca en dirección al puerto para embarcar y surcar las aguas de la bahía. En su honor, cantarán dos salves, la Marinera y la Rociera, antes de regresar, ya al anochecer al templo. Los que hayan hecho hambre podrán degustar, a eso de las 20.30 horas, la gran sardinada y hacer tiempo para vibrar con la puesta en escena y las voces de la aclamada orquesta Paris Noia.

El lunes festivo en la villa es un día para pasar en familia. Los que más madrugan son la Banda de Cartón para su tradicional pasacalles y, al mediodía, hay liturgia en la parroquia. Tras la comida con los seres queridos, el programa continua en la plaza de toros con la corrida de toros con los diestros El Fandi, Román y Ginés Marín. A medianoche, e paseo marítimo se convertirá en un balcón de lujo para contemplar los fuegos artificiales y, de seguido, actuará la orquesta La Huella, en San Antonio.

Los bolos tomarán protagonismo el 9 de septiembre, en una tarde que se combinará con los hinchables para los pequeños y la primera edición del concurso 'Estrellas kids Santoña'. A las ocho de la tarde, se celebrara un encuentro coral a cargo del coro Virgen del Puerto, en la Cofradía Pescadores y también actuará en la plaza la banda juvenil The Artesanal.

El ecuador de las fiestas llevará las celebraciones a la Cofradía de Pescadores. No obstante, a primera hora de la mañana toca pelar las patatas par la Gran Marmitada. Con los deberes hecho, a las 12.00, se realizará una misa en la lonja y se procederá a reconocer a los socios jubilados del Cabildo y a entregar la distinción Faro del Pescador 2025. Por la tarde, se disfrutará en este entorno de hinchables, un asado de bonito y el concierto del grupo recuerdos.

Gran Marmitada

El jueves Santoña entera sabrá a marmita. La campa del Glacis acogerá el reparto de este multitudinario evento en el que se reparten cerca de 10.000 raciones de ese guiso marinero, cocinado previamente por las peñas y colectivos locales. La velada gastronómica, declarada de Interés Turístico Regional, estará amenizada por el grupo Solo Saxo.

Para encarar la recta final de las fiestas más música y algo de Carnaval gaditano. El viernes, a las 20.00 horas, desplegará su arte la charanga Los Ronceros, que ejercerán de teloneros de cara a la actuación de la chirigota del Yuyo de Cádiz, que, a su vez, darán el relevo a la banda 'The Chulos'

Y la guinda a tanta juerga, correrá a cargo del concierto de Ana Guerra, que vuelve a Cantabria con su gira 'Hilo Rojo Tour' tras su reciente paso por las fiestas de Torrelavega. En el escenario repasará su grandes éxitos , junto antes de la traca de fin de fiestas y la suelta del toro de fuego. Por la mañana, no faltarán a la cita las cucañas y la clásica monográfica de perros de agua. El colofón, a partir de la medianoche, correrá a cargo del macroespectáuclo On Fire, que bajará el telón a la semana grande de los santoñeses.