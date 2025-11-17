El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El periodista y corresponsal de guerra, Antonio Pampliega. José Usoz

Antonio Pampliega, el periodista secuestrado 299 días por Al-Qaeda, presenta novela en Santoña

Este jueves la Casa de Cultura acoge el acto sobre su libro 'Cowboys en el infierno'

Ana Cobo

Santoña

Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:27

El periodista y corresponsal de guerra Antonio Pampliega pasó 299 días secuestrado en Siria por yihadistas de Al Qaeda. Un cautiverio del que ahora se cumplen diez años y que, visto desde la distancia, la ha servido como poso de inspiración para escribir su novela 'Cowboys en el infierno', que presentará el próximo jueves, 21 de noviembre, en la Casa de Cultura de Santoña.

El acto, que arrancará a las 19.00 horas, incluirá un coloquio con los asistentes, que podrán conocer de cerca no solo su nueva obra literaria, sino la trayectoria de este reportero 'freelance' en numerosos conflictos bélicos durante más de una década.

El autor ha trabajado en países como Irak, Afganistán, Ucrania, Somalia, Congo, Sudán del Sur, Haití, Venezuela, Honduras o Siria. Aunque actualmente su carrera ha tomado un nuevo rumbo -se le puede ver en televisión en el programa de reportajes 'Territorio Pampliega', en Cuatro- su experiencia en el reporterismo de guerra le ha marcado psicológicamente para siempre.

Mezclando ficción y realidad, el periodista ha plasmado el horror de las trincheras en su nueva novela en la que recrea la asfixiante atmósfera de guerra urbana en Alepo, donde «la muerte te espera al doblar cada esquina y al cruzar cada calle, sin importarle que seas niño, doctora o periodista».

En ese paraíso de los francotiradores e infierno de las víctimas, valiéndose de su alter ego Lucas Corso, Pampliega va esbozando el retrato de una generación de jóvenes periodistas independientes, que trabajan como llaneros solitarios, «cowboys perseguidores del sueño romántico de la prensa, un sueño imposible en el contexto de unos medios de comunicación en crisis, que se convierte en pesadilla para ellos en la milenaria ciudad siria».

