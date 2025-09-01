Argoños licita en 4,3 millones de euros la construcción del polideportivo

Ana Cobo Argoños Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:35 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Argoños ha activado la maquinaria administrativa para hacer realidad el gran proyecto de la legislatura: el polideportivo. Con la financiación íntegra habilitada ya por el Gobierno de Cantabria, costará 4,3 millones de euros, el Pleno ha dado el visto bueno a la actuación y se ha procedido a licitar la construcción de la infraestructura.

La idea, según señaló el alcalde Juan José Barruetabeña, es que las empresas interesadas presenten sus propuestas a lo largo del mes de septiembre para, seguidamente, estudiar la documentación aportada con la idea de que, si no hay contratiempos, tener adjudicada la intervención a finales de noviembre o diciembre. De esta forma, antes de concluir el año habrán entrado las palas trabajar en la parcela para levantar el ansiado pabellón municipal, incluyendo la urbanización del entorno. El plazo de ejecución de la obra es de 18 meses.

Se ubicará en un terreno municipal junto a la plaza de San Roque, en el barrio de La Iglesia. La parcela, de 5000 metros cuadrados, ha sido cedida por el Consistorio para este fin. En estas semanas, el Ayuntamiento ya está realizando las obras necesarias para garantizar el acceso a esta zona y dotarla de los servicios de saneamiento y luz. El polideportivo dispondrá de unas gradas con capacidad para 500 espectadores y constará de tres plantas. Tendrá una pista polideportiva de 1.237 metros cuadrados en la planta baja, donde también se localizarán los vestuarios, aseos para deportistas, el almacén general y los espacios de administración y limpieza. En la primera planta estarán las gradas, el vestíbulo, el acceso general y los aseos para el público, y en la segunda planta se instalará un gimnasio de 178 metros cuadrados y otros vestuarios.

En la sesión, Barruetabeña expresó su satisfacción al ver que se va a hacer realidad en un corto plazo de tiempo una de sus históricas demandas. «Después de 18 años en el cargo se ha logrado este proyecto para Argoños gracias al compromiso de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, quien ha cumplido su palabra. Es un gran proyecto, que supone una gran inversión y hacia falta en el municipio para atender al deporte», enfatizó- El futuro polideportivo garantizará «que los niños, niñas y jóvenes de Argoños puedan practicar deporte en unas condiciones óptimas durante todo el año. Además, esta infraestructura permitirá albergar eventos culturales y de ocio.

En el Pleno también se dio el visto bueno a las fiestas locales para 2026, acordándose que sean los días 3 y 17 de agostos, San Esteban y San Roquín, respectivamente. El regidor también avanzó que, en breve, comenzará las obras de asfaltado en la carretera del Portillo, sufragadas por parte del Gobierno regional.