Arnuero pide ampliar las redes de saneamiento y pluviales en la zona de las casas de sustitución El Pleno acuerda un listado de actuaciones para remitir a Fomento: la «más prioritaria» está en el barrio Bocarrero por el aumento de viviendas

Ana Cobo Arnuero Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:16

El Pleno del Arnuero ha solicitado que se incluya en el nuevo Plan General de Abastecimiento y Saneamiento (PGAS) del Gobierno de Cantabria cinco actuaciones en el municipio por un valor total sobre los tres millones de euros. La «más prioritaria» sería la mejora de la red de recogida de pluviales en el barrio de Bocarrero, Isla.

El alcalde, José Manuel Igual, recuerda que en esta zona actualmente se está ultimando la construcción de las 62 casas de sustitución de La Arena y también está previsto que, en un futuro, se levanten viviendas sociales, así como el centro de educación ambiental y social 'Adolfo Suárez', por lo que es «muy necesario» que se amplíe el saneamiento y la red de pluviales existente, ya que las infraestructuras actuales «resultan insuficientes». «Es un proyecto que hemos pedido ya hace tiempo».

En el listado de propuestas remitido desde el Ayuntamiento a la Consejería de Fomento se ha pedido que se respeten las intervenciones y alegaciones que figuraban en los planes anteriores, que aún no se han ejecutado en Arnuero. Así, también se ha reclamado que se lleve a cabo la recogida de pluviales en la carretera regional CA-449, en el barrio de Quejo, Isla. «Abarcaría desde la mitad de la avenida Juan Hormaechea hasta llegar casi a las playas».

Otro de los trabajos necesarios es la instalación de nuevas tuberías que unan Esprilla y el depósito regulador de Arnuero, con el fin de mejorar el abastecimiento de Arnuero y las zonas altas de Isla. «El agua llega con menos presión a los barrios más altos de Argatojo, de La Arena y Gracedo y queremos que se dé una solución».

El documento, acordado por unanimidad del Pleno, contempla, asimismo, la ejecución del saneamiento en Arnuero, desde el barrio de Quintana hasta el barrio Los Mártires, así como que se proceda a la conexión de redes de abastecimiento entre Arnuero y Castillo para garantizar el suministro al futuro polígono industrial de Cagiga Menuda, cuyo proyecto se «encuentra actualmente en la Crotu, en las últimas fases de tramitación para su visto bueno definitivo».

Pavimentación y urbanización

En sesión plenaria también se impulsó por asentimiento otra solicitud a la Consejería de Fomento en el marco del decreto del Plan de Inversiones Municipales de Cantabria en el periodo 2025-2029 por el cual el Ejecutivo subvencionará actuaciones al 80% y el resto de la inversión corre a cuenta de los ayuntamientos. «Vamos a presentar un proyecto de obras de pavimentación y urbanización en Castillo, Isla y Arnuero pueblo». La inversión asciende a 373.758 euros y consiste en acondicionar viales deteriorados en el barrio Los Mártires, en Arnuero; en el barrio de San Pantaleón, en Castillo; y el entorno del colegio de La Inmaculada, en Isla.