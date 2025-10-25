La Asociación Cultural Santiago entrega sus cruces distinguidas en Gama El colectivo reconoció a personalidades civiles y militares por promover el acercamiento de la sociedad a sus ejércitos y Cuerpos de Seguridad

Imagen de familia de los condecorados, mientras de la asociación y asistentes al acto

Ana Cobo Santoña Sábado, 25 de octubre 2025, 18:45 Comenta Compartir

La iglesia parroquial de Santa María de Gama, en Bárcena de Cicero, acogió este sábdo el acto anual de la Asociación Cultural Santiago – XXXII edición ... del Día de la Asociación – con la entrega de distinciones a diversas personalidades, instituciones y entidades del ámbito civil y militar que, a lo largo del pasado año, destacaron en sus respectivos campos de actuación como promotores y valedores del acercamiento e incardinación de la sociedad española y sus ejércitos. El evento comenzó con una ceremonia en memoria de los asociados y miembros fallecidos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de las víctimas del terrorismo. En homenaje a los caídos, se depositó una corona de flores en el altar.

Ampliar Entrega de la distinción al magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena Sane Tras la liturgia se procedió a la imposición de la Cruz al Mérito a una quincena de personalidades entre las que se encontraban el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena; el comisario del Cuerpo Nacional de Policía del País Vasco, Jesús Herranz y el general presidente de la Asociación de Veteranos de Paracaidistas, Juan Cifuentes, entre otros. En esta edición, también se han concedido diplomas a una decena de soldados del Ejército del Aire, así como a los ayuntamientos de Marina de Cudeyo, Piélagos y Ramales de la Victoria. Como es habitual, la asociación ha hecho entrega de las bolsas de ayuda a los huérfanos de la Armada Española, el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire. El acto se cerró con la palabras del presidente del colectivo, Fernando Cuevas, ensalzando a los galardonados por «su servicio a España con lealtad y honor».

