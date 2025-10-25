El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de familia de los condecorados, mientras de la asociación y asistentes al acto Sane

La Asociación Cultural Santiago entrega sus cruces distinguidas en Gama

El colectivo reconoció a personalidades civiles y militares por promover el acercamiento de la sociedad a sus ejércitos y Cuerpos de Seguridad

Santoña

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:45

Comenta

La iglesia parroquial de Santa María de Gama, en Bárcena de Cicero, acogió este sábdo el acto anual de la Asociación Cultural Santiago – XXXII edición ... del Día de la Asociación – con la entrega de distinciones a diversas personalidades, instituciones y entidades del ámbito civil y militar que, a lo largo del pasado año, destacaron en sus respectivos campos de actuación como promotores y valedores del acercamiento e incardinación de la sociedad española y sus ejércitos. El evento comenzó con una ceremonia en memoria de los asociados y miembros fallecidos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de las víctimas del terrorismo. En homenaje a los caídos, se depositó una corona de flores en el altar.

