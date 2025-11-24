Bárcena de Cicero vincula el 'tasazo' de basuras al valor catastral de las viviendas El pleno aprueba la modificación de la ordenanza, que supondrá una subida de entre cinco y casi siete euros en el recibo del próximo año

Ana Cobo Santoña Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:56

El equipo de gobierno (PRC) del Ayuntamiento de Bárcena de Cicero ha sacado adelante en un pleno extraordinario y urgente la aplicación del 'tasazo' de basuras vinculándolo al valor catastral de la vivienda. La medida supondrá una subida a partir de 2026 en el recibo de entre cinco y casi siete euros.

La modificación de la ordenanza fiscal por la prestación del servicio de gestión de residuos recabó el apoyo de socialistas y populares. Vox fue el único partido que votó en contra.

A partir del próximo enero, los vecinos abonarán un nuevo recibo de basuras que se dividirá en una tasa fija y otra variable. La parte fija en el caso de los residentes particulares se calculará por el valor catastral de cada inmueble.

Conforme a la nueva tarifa, las viviendas de hasta 75.000 euros abonarán 36,60 euros al trimestre, de 75.000 a 200.000 euros, 38,20, mientras que las casas de más de 200.000 pagarán 41,15. A esta cuantía, habrá que añadirle una parte variable, que se determinará en relación a la cantidad de toneladas que el ayuntamiento envíe al vertedero. Actualmente, el municipio paga unos 6,70 euros. Hay que señalar que, hasta ahora, los residentes de Bárcena de Cicero pagaban un recibo unitario de 27,65 euros por la tasa de basuras.

En el caso de los negocios, si son bares y comercios la cuota fija subirá hasta los 75,20 euros, y para los restaurantes será de 89,60 euros. Tendrán que desembolsar unos 34 euros el próximo ejercicio.

Este incremento responde a una exigencia europea que busca aplicar el principio de «quien contamina paga». En base a ello, se ha dictado una normativa nacional que impone a los ayuntamientos a repercutir en los recibos el coste real del servicio de recogida y tratamiento de residuos.

El portavoz regionalista Pedro Prieto recalcó que «es una ley que debemos cumplir y nos duele tener que repercutir la tasa en los vecinos, pero no se puede hacer otra cosa». Además, recordó que la ordenanza fiscal del IBI está al mínimo y «llevamos sin subir los impuestos desde 2012».

De su lado, la socialista Patricia Rueda expresó su apoyo, si bien, dijo que «nos hubiera gustado tener más tiempo para aprobar la ordenanza y poder reflexionar algo más», aunque como hay un mes de exposición pública «aún se podrán presentar mejoras si las creemos necesarias». Rueda aludió a que la parte variable de la tasa «depende mucho» de lo que se haga desde el Ayuntamiento por lo que reclamó que se incrementen los nuevos puntos de reciclaje, se hagan campañas informativas para el uso del compostaje de jardines y dar el servicio de recogida de podas, entre otros.

Una propuesta bien acogida por el gobierno local. «Estamos esperando a que se ponga el contenedor marrón para explicárselo a los vecinos todo al tiempo y que tengan claro que, cuanto más se recicle, menos van a pagar de basura».

En contraposición, el representante de Vox José Luis Palacio rechazó la modificación al entender que « es una imposición del globalismo que impera en Europa». A su juicio, «hay otras medidas para la defensa del medio ambiente que no sea la subida de la tasa de basuras incrementando la presión fiscal de los contribuyentes».