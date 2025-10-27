El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Barcon dragón con las remeras de Cantabria en Rosa. DM

El barco dragón de 'Cantabria en rosa' amarra en el Hospital de Laredo

La asociación coloca esta semana un punto informativo con la embarcación y paneles explicativos para visibilizar la importancia de la actividad física

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:26

Comenta

La Asociación Cantabria en Rosa estará presente a lo largo de esta semana con su barco dragón en el hospital comarcal de Laredo. Aprovechando que octubre es el mes de la concienciación del cáncer de mama, las integrantes de este colectivo quieren dar a conocer en el centro sanitario el proyecto que desarrollan en la región fomentando la práctica deportiva y la vida saludable para combatir las secuelas de esta enfermedad.

Con esta iniciativa, según explican, «buscamos generar un impacto positivo tanto en pacientes y acompañantes como en los trabajadores del hospital. Pretendemos no solo mostrar la dimensión deportiva y terapéutica del Dragon Boat, sino también transmitir un mensaje de acompañamiento, superación y esperanza».

Las mujeres supervivientes de este cáncer que conforman Cantabria en Rosa colocarán un punto informativo en el hall de entrada al hospital. El expositor contará con uno de sus barcos y paneles explicativos acerca de su actividad, los beneficios de practicar el dragon boat y con testimonios y mensajes de superación. Estarán presentes desde este lunes hasta el viernes, 31 octubre, tanto mañanas como tardes, resolviendo todo tipo de dudas.

Con su presencia darán visibilidad y sensibilizarán sobre el cáncer de mama, además de aumentar el conocimiento de la población sobre la importancia del ejercicio físico tras sufrir esta dolencia. Recuerdan que hay evidencias clínicas que avalan que la actividad física regular produce una mejor recuperación funcional, emocional y social tras el tratamiento oncológico. «El remo en la modalidad del dragon boat, que es lo que nosotras practicamos, destaca por su valor simbólico - unidad, fuerza conjunta y superación- y por su capacidad para crear una red real de apoyo entre iguales», han destacado.

Las integrantes quieren que las vean como ejemplos de supervivientes de la enfermedad y transmitir un mansaje de «fortaleza, motivación, recuperación y esperanza, especialmente significativo para pacientes y familiares».

Desde la Asociación Cantabria en Rosa agradecen la colaboración que siempre ha mostrado el hospital de Laredo con su proyecto y ponen en valor que con este tipo de iniciativa «se establecen nuevas vías de cooperación entre el sistema sanitario y la comunidad de supervivientes».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La misteriosa muerte de Alejandro Mencía
  2. 2

    Los ganaderos que nunca se rinden
  3. 3

    El gran cambio urbanístico de Santander, Torrelavega y Camargo llega con el tren
  4. 4

    Las obras y 47 accidentes en tres meses atascan a diario la autovía entre Santander y Torrelavega
  5. 5

    La Sareb mantiene aún más de 2.000 activos en Cantabria con 690 viviendas y 300 suelos
  6. 6

    Jeremy llama a la puerta del Mundial
  7. 7

    El coste del curso universitario en Cantabria varía entre los 3.500 y los 16.000 euros anuales
  8. 8 Cerca de mil deportistas se reúnen en la Carrera Popular de El Diario Montañés
  9. 9

    La modificación del PGOU de Santander para crear 250 viviendas en El Campón, parada por un informe municipal
  10. 10

    La carrera política del Ayuntamiento de Santander se traslada a las redes sociales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El barco dragón de 'Cantabria en rosa' amarra en el Hospital de Laredo

El barco dragón de &#039;Cantabria en rosa&#039; amarra en el Hospital de Laredo