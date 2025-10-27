El barco dragón de 'Cantabria en rosa' amarra en el Hospital de Laredo La asociación coloca esta semana un punto informativo con la embarcación y paneles explicativos para visibilizar la importancia de la actividad física

Ana Cobo Santoña Lunes, 27 de octubre 2025, 14:26

La Asociación Cantabria en Rosa estará presente a lo largo de esta semana con su barco dragón en el hospital comarcal de Laredo. Aprovechando que octubre es el mes de la concienciación del cáncer de mama, las integrantes de este colectivo quieren dar a conocer en el centro sanitario el proyecto que desarrollan en la región fomentando la práctica deportiva y la vida saludable para combatir las secuelas de esta enfermedad.

Con esta iniciativa, según explican, «buscamos generar un impacto positivo tanto en pacientes y acompañantes como en los trabajadores del hospital. Pretendemos no solo mostrar la dimensión deportiva y terapéutica del Dragon Boat, sino también transmitir un mensaje de acompañamiento, superación y esperanza».

Las mujeres supervivientes de este cáncer que conforman Cantabria en Rosa colocarán un punto informativo en el hall de entrada al hospital. El expositor contará con uno de sus barcos y paneles explicativos acerca de su actividad, los beneficios de practicar el dragon boat y con testimonios y mensajes de superación. Estarán presentes desde este lunes hasta el viernes, 31 octubre, tanto mañanas como tardes, resolviendo todo tipo de dudas.

Con su presencia darán visibilidad y sensibilizarán sobre el cáncer de mama, además de aumentar el conocimiento de la población sobre la importancia del ejercicio físico tras sufrir esta dolencia. Recuerdan que hay evidencias clínicas que avalan que la actividad física regular produce una mejor recuperación funcional, emocional y social tras el tratamiento oncológico. «El remo en la modalidad del dragon boat, que es lo que nosotras practicamos, destaca por su valor simbólico - unidad, fuerza conjunta y superación- y por su capacidad para crear una red real de apoyo entre iguales», han destacado.

Las integrantes quieren que las vean como ejemplos de supervivientes de la enfermedad y transmitir un mansaje de «fortaleza, motivación, recuperación y esperanza, especialmente significativo para pacientes y familiares».

Desde la Asociación Cantabria en Rosa agradecen la colaboración que siempre ha mostrado el hospital de Laredo con su proyecto y ponen en valor que con este tipo de iniciativa «se establecen nuevas vías de cooperación entre el sistema sanitario y la comunidad de supervivientes».