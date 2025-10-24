Los barcos del astillero San Román reviven en la Casa de Cultura de Santoña Tras el éxito de la muestra exhibida pasado febrero, se expone una nueva entrega de imágenes de los barcos construidos en el extinto taller

Ana Cobo Santoña Viernes, 24 de octubre 2025, 12:15

Las imágenes de las embarcaciones pesqueras fabricadas en los astilleros San Román de Santoña a lo largo de buena parte del siglo XX han regresado a la sala Víctor de los Ríos de la villa. Tras el éxito de visitantes de la exposición organizada el pasado mes de febrero, la Casa de Cultura ha organizado una segunda muestra con una nueva entrega de fotografías.

La colección, de la que forman parte más de 200 instantáneas, es propiedad de la Cofradía de Pescadores 'Virgen del Puerto', que las ha cedido para que sean contempladas por los vecinos.

El astillero San Román fue uno de los astilleros de ribera más activos en el Cantábrico. Durante cerca de 80 años se construyeron artesanalmente en sus instalaciones cientos de embarcaciones pesqueras de madera para los puertos de la región y también para los de Asturias, País Vasco y Galicia. Se ubicaba en lo que hoy es la calle Eguilior de Santoña y donde actualmente se erigen las nuevas bodegas.

A finales del siglo XIX, este terreno era un playazo y estaba ocupado por dos astilleros promovidos por los hermanos Gerardo y Generoso Abascal. Cada uno regentaba su propio taller y fue el de Generoso el que más perduró en el tiempo, pasando en 1915 la titularidad a uno de sus empleados, José San Román, una avezado carpintero de ribero, y posteriormente a los dos hijos de este. De ahí, que los santoñeses más veteranos atesoren entre sus recuerdos la prolífica actividad en el astillero San Román, que operó hasta casi la década de los 70.

Albergó la construcción de cientos de barcos. Desde las modestas traineras para salir a faenar a remo, pasando por las embarcaciones de vapor, que fueron una auténtica revolución en la época, hasta llegar a los buques con motor. Buena parte de aquellos buques botados en este astillero se pueden contemplar en la exposición, que se mantendrá hasta el 7 de noviembre.