Bareyo licita el servicio de limpieza viaria para los próximos dos años El Ayuntamiento también publica el contrato para adjudicar el mantenimiento de la playa de Cuberris junto a los dos aparcamientos y el parque próximo

Ana Cobo Santoña Martes, 25 de noviembre 2025, 13:58

El Ayuntamiento de Bareyo ha licitado el servicio de limpieza viaria del municipio – la recogida de residuos sólidos se presta aparte dentro de la Mancomunidad El Brusco – por un importe de base de 56.600 euros. El contrato es para un período de dos años con posibilidad de prórroga de otro.

La prestación abarca eliminar la suciedad en aceras, parques y zonas deportivas, incluyendo la recogida y transporte de los residuos procedentes de la limpieza viaria y de papeleras a los contenedores municipales. En ningún caso podrán quedar depositados sobre la vía pública.

El pliego contempla actuaciones en los tres núcleos de población del municipio de Bareyo. Así, en Ajo se deberá limpiar todos los días de la semana la travesía desde el colegio público Benedicto Ruiz hasta la playa de Cuberris, los parques Adolfo Suárez y La Campona, las pistas de pádel y las dos pistas deportivas (cubierta y descubierta) del colegio. En Güemes, el servicio comprenderá, una vez cada quince días. el entorno de la iglesia, el parque José Manuel Abascal y la pista de pádel, mientras que en Bareyo se extenderá por el entorno de las escuelas y la pista deportiva, también una vez cada quince días.

Los trabajos se desarrollarán después de las 6.00 horas y finalizarán antes de las 12.00 horas y tienen por objetivo la eliminación de la suciedad, las deposiciones de animales, la limpieza de alcorques y el vaciado y limpieza de las papeleras. El barrido será tanto a mano como con máquina.

El equipo de trabajo deberá estar conformado por un responsable y dos operarios y el contratista dispondrá como mínimo de un equipo de trabajo compuesto por un tractor desbrozador, una furgoneta, una máquina sopladoras y material auxiliar como cepillo, recogedores o cubos.

El consistorio ha licitado también a la par, pero en un contrato independiente, la limpieza de la playa Cuberris por un montante de 58.500 euros para dos ejercicios. La intervención incluye el propio arenal, el aparcamiento este y oeste de la playa y el parque sur.

Los trabajos previstos son la limpieza de la arena mediante cribado y volteo, con una profundidad mínima de 10 centímetros, por medios mecánicos y en los puntos donde no sea posible de forma manual. Igualmente, se vaciarán las papeleras y depositarán los residuos en los contenedores municipales. Las labores, que se acometerán entre las nueve de la noche y las nueva de la mañana, será diarias de junio a septiembre, dos veces a la semana en marzo, abril, mayo y octubre y el resto de meses del año se efectuará una vez a la semana.