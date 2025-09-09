El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Diana Iglesia, Adriana Setién, Andrea Nanclares, Naia Sobrino y Juan Mitjans. A. C.

Becas a la excelencia para la estudiantes santoñesas Andrea, Adriana y Naia

La Fundación Manzanedo reconoce el «esfuerzo, talento y el compromiso» de estas alumnas de segundo de bachillerato del instituto Marques de Manzanedo con una ayuda de 2.000 euros para su etapa universitaria

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:30

Andrea Nanclares, Adriana Setién y Naia Sobrino son tres estudiantes de matrícula de honor. Han concluido segundo de bachillerato en el instituto Marqués de Manzanedo, ... de Santoña, con las notas más altas de su curso. Todo a base de esfuerzo, disciplina y constancia, que ha tenido su merecido reconocimiento. La Fundación Manzanedo les ha concedido sus becas universitarias a la excelencia 'Duque de Santoña' - dotadas con una cuantía económica de 2.000 euros - para impulsar el talento de estas jóvenes en su nueva etapa formativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en la playa de Ubiarco
  2. 2

    Las obras de los túneles de Torrelavega cortan un carril de la A-8 de lunes a viernes hasta noviembre
  3. 3

    El Ayuntamiento de Santander aprueba de forma inicial las obras de reconstrucción del Hotel París
  4. 4

    Tres aparatosas salidas de vía durante la madrugada en Santander, Saro y Arnuero
  5. 5

    La huelga marca el inicio del curso en Cantabria
  6. 6

    Dos años de cárcel para los cuatro hombres y la mujer que quemaron 34 vehículos
  7. 7

    Descubiertas 51 nasas ilegales y una red de un kilómetro en la bahía de Santoña
  8. 8

    Los policías locales de Torrelavega rechazan la Medalla de Oro propuesta por el Ayuntamiento
  9. 9

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  10. 10

    El turismo coloca al comercio minorista de Cantabria ante uno de sus veranos más fértiles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Becas a la excelencia para la estudiantes santoñesas Andrea, Adriana y Naia

Becas a la excelencia para la estudiantes santoñesas Andrea, Adriana y Naia