Becas a la excelencia para la estudiantes santoñesas Andrea, Adriana y Naia

Andrea Nanclares, Adriana Setién y Naia Sobrino son tres estudiantes de matrícula de honor. Han concluido segundo de bachillerato en el instituto Marqués de Manzanedo, ... de Santoña, con las notas más altas de su curso. Todo a base de esfuerzo, disciplina y constancia, que ha tenido su merecido reconocimiento. La Fundación Manzanedo les ha concedido sus becas universitarias a la excelencia 'Duque de Santoña' - dotadas con una cuantía económica de 2.000 euros - para impulsar el talento de estas jóvenes en su nueva etapa formativa.

El salón de actos del instituto Marqués de Manzanedo acogió el evento de concesión de las becas que estuvo presidido por el duque y marqués de Manzanedo y, a su vez, secretario de la fundación, Juan Mitjans; y por la directora general de Centros e Infraestructuras Educativas del Gobierno de Cantabria, Reyes Mantilla; acompañados del alcalde de Santoña, Jesús Gullart; la directora del instituto, Diana Iglesias; el párroco local, Alberto García; y familiares de las distinguidas.

Las alumnas recibieron de manos de las autoridades un diploma acreditativo de sus éxitos estudiantiles. Las tres han superado las pruebas de acceso a la universidad en la convocatoria del pasado mes de junio y podrán destinar la ayuda económica recibida para cubrir en su totalidad o en parte la matrícula del grado universitario que hayan elegido cursar.

En el turno de intervenciones, Mantilla tomó la palabra para, a través de una pequeña historia, reseñar la «paciencia y la disciplina» de estas estudiantes que, ahora, recogen los frutos «gracias al compromiso y la generosidad de la Fundación Marqués de Manzanedo». La directora de Centros e Infraestructuras les felicitó por sus logros y entregó, además, un pequeño detalle, una llave de la suerte que «os abra las puertas a la universidad y la felicidad». Y de cara a ese porvenir las emplazó a poner en práctica «la pasión en todo lo que hagan, a ser buenas personas y a ser la esperanza de un futuro mejor».

Por su parte, el duque y marqués de Manzanedo destacó que estas tres estudiantes son un «motivo de orgullo para Santoña», y recordó que con estas becas, que se entregan por segundo año consecutivo, «renovamos nuestro centenario compromiso con la educación de los jóvenes».

Resaltó que la trayectoria de estas alumnas es la prueba de que «el talento, el esfuerzo, la perseverancia y el trabajo constante siempre encuentra su recompensa». Un éxito que, añadió, no sería posible sin la labor del profesorado del centro, con su directora, Diana Iglesias, a la cabeza, de la que puso en valor «su entrega, dedicación, firmeza y entusiasmo guiando el instituto ». A Andrea, Adriana y Naia les auguró un futuro prometedor en la universidad «donde seguro continuaréis creciendo y dejando vuestra huella».

De su lado, el regidor señaló que, frente a los que dicen que los jóvenes de hoy no tienen cultura del esfuerzo y trabajo, están estas estudiantes para contradecir la creencia y agradeció la implicación del Marqués y Duque de Santoña con el municipio.