Buscan a un hombre de 70 años perdido en el entorno de la playa de La Arena El Gobierno ha activado un protocolo que incluye drones con cámaras térmicas y perros guías

P.C. Santander Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:38 Comenta Compartir

Los servicios de Emergencia de Cantabria buscan desde primera hora de la tarde a un hombre de 70 años al que se empezó a echar de menos a las 13.00 horas en el entorno de la playa de La Arena, en Arnuero. Inicialmente le buscó en el arenal, sin resultado, así que tras la alerta dada por la familia se activó el protocolo de búsqueda, según ha informado el Gobierno regional.

Para localizar a este hombre, del que no se ha informado si es de la zona o un visitante, se ha movilizado al helicóptero del Gobierno de Cantabria, a voluntarios de Protección Civil, el equipo de drones con cámara térmica de la Administración regional,cuatro perros con tres guías de Protección Civil de Santander, efectivos de Cruz Roja, y un coordinador y un rescatador del Gobierno regional.

También se encuentran en el lugar cuatro patrullas de la Guardia Civil con un dron.

Según ha podido saber este periódico, tras no encontrarle en la playa, se extendió la búsqueda a un bosque cercano y una zona de senderos que se ubica entre el casco histórico de la localidad, la playa de la Arena y un arenal nudista cercano.