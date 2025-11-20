El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Colegio Juan de la Cosa de Santoña. A. C.

Los 300 escolares del Juan de la Cosa de Santoña, sin calefacción en clase en un día con 9º

El centro está a la espera desde el pasado día 6 de que el Ayuntamiento repare el sistema | La dirección ha avisado a las familias para que sus hijos vayan estos días «bien abrigados»

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:28

Con Cantabria inmersa en un temporal de frío, los alumnos del colegio público Juan de la Cosa de Santoña se han visto obligados este jueves ... a dar clases con abrigos y bufandas para soportar las bajas temperaturas del centro debido a que la calefacción no funciona. Hoy, en Santoña los termómetros marcan 9º al mediodía, pero el sistema está averiado desde el pasado 6 de noviembre y «actualmente estamos a la espera de que el Ayuntamiento proceda a su reparación».

