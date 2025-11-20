Los 300 escolares del Juan de la Cosa de Santoña, sin calefacción en clase en un día con 9º

Con Cantabria inmersa en un temporal de frío, los alumnos del colegio público Juan de la Cosa de Santoña se han visto obligados este jueves ... a dar clases con abrigos y bufandas para soportar las bajas temperaturas del centro debido a que la calefacción no funciona. Hoy, en Santoña los termómetros marcan 9º al mediodía, pero el sistema está averiado desde el pasado 6 de noviembre y «actualmente estamos a la espera de que el Ayuntamiento proceda a su reparación».

Esto lo que comunicó este miércoles el equipo directivo a las familias de los escolares en una circular en la que indicaba que, debido a esta situación, «es necesario que sus hijos y hijas acudan bien abrigados al colegio» para hacer frente a la bajada de temperaturas prevista para estos días.

En la carta a las familias, la dirección del centro también indica que «estamos realizando las gestiones oportunas para que esta incidencia se resuelva con la mayor celeridad posible. Agradecemos su comprensión y colaboración». Ante este aviso, los cerca de 300 alumnos y la treintena de docentes han acudido a las clases cubiertos con más ropa de la cuenta e, incluso, algunos profesores y familias han llevado radiadores eléctricos para encenderlos en las aulas y que las clases se puedan desarrollar sin tiritar de frío.

Según ha podido saber este periódico, la calefacción del colegio presenta una avería de la que se tuvo conocimiento hace dos semanas. Concretamente, cuando el personal intentó poner en marcha el sistema el pasado día 6 se percató de que había un problema en el motor y no funcionaba.

En ese momento, se dio traslado al Ayuntamiento de la incidencia y, desde entonces, están a la espera de que se envíe a un técnico para la reparación. El Consistorio, al parecer, ha trasladado que debido al coste de la reparación - sobrepasa los 1.000 euros- necesita contar con tres presupuestos para poder contratar el trabajo. Este periódico ha intentado contactar con el alcalde Jesús Gullart, pero no ha habido respuesta.

En el colegio insisten en que «es urgente el arreglo y no podemos estar esperando» a los presupuestos, no solo por la altura del calendario sino también viendo las previsiones del temporal de frío que se avecinaba. Una reclamación que comparten las familias que no entienden como «se tarda tantos días en arreglarlo teniendo que pasar frío nuestros hijos en las aulas. Es incomprensible la situación en la que se encuentra este colegio».

Múltiples deficiencias

Y es que desde la dirección del centro llevan años reclamando que se dé una solución a las «múltiples deficiencias» que presenta el edificio educativo con 65 años de antigüedad. Problemas tan acuciantes como una «instalación eléctrica insuficiente que provoca sobrecargas, filtraciones de agua en las ventanas, grietas y humedades en numerosas estancias y en el pabellón deportivo. Carece también de rampas, ascensor y baños adaptados, hay desconchones en las pareces y el pavimento del patio presenta numerosos socavones que generan caídas«.

El edificio tampoco cumple las medidas de seguridad: «las puertas abren en sentido contrario a lo dispuesto en los protocolos de emergencia y las barandillas de las escaleras no tienen la mínima altura establecida», siendo aún muchas más las carencias que urgen resolver en este colegio, pero pasa y pasa el tiempo y no se ha realizado nada, más que un mantenimiento «mínimo».

Desde la Consejería de Educación anunciaron hace dos años su compromiso de reformar íntegramente el centro público Juan de la Cosa. El titular de este departamento, Sergio Silva, llegó a anunciar en 2024 que «ya se trabajaba en un plan director y la primera fase de la obra estaría en marcha ese año». No ocurrió. En un pleno del Parlamento de Cantabria del pasado junio, Silva, a preguntas del PRC, reconoció el retraso «dada la dificultad que presentaba la obra del centro con edificios de casi 70 años y con valor arquitectónico».

Silva aseguró en ese sesión plenaria que a lo largo de este año se iba a licita la redacción del proyecto para la reforma integral por un importe de 36.300 euros. De momento, no ha salido a licitación. En cuanto a las obras de rehabilitación del centro, dijo que se iban a desarrollar en dos fases y la primera se espera que comience a lo largo de 2026. En esa primera fase, la intención es demoler uno de los edificios para reconstruirlo «de la manera más fiel posible» al actual y que se destinará a aulas. En cuanto al segundo edificio, se rehabilitará de la manera menos invasiva, respetando su estructura, para dedicarlo a otros usos. También se va a actuar en la zona de gimnasio.