La calle Los Nogales, del centro de Noja a la playa de Ris, cambia por dentro y por fuera

Las máquinas ya han empezado a picar a lo largo y ancho de la calle Los Nogales, de Noja, para iniciar una profunda transformación, que ... hará de este vial un lugar más seguro, accesible, y con una imagen más moderna. Las obras de renovación integral corren a cuenta de la empresa Senor, que dispone de un plazo de ocho meses para su puesta punto. La financiación, los 682.525 euros en los que se ha adjudicado el proyecto, proceden de fondos europeos, al ser esta una de las actuaciones incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística del municipio.

La intervención contempla la rehabilitación de aceras, el reasfaltado completo de la calzada, la sustitución del mobiliario urbano y la renovación del alumbrado público. La idea es que esta calle con una longitud de 700 metros y que conecta el centro urbano con la playa de Ris, se convierta en una infraestructura «más moderna, eficiente y adaptada» a las necesidades de vecinos y visitantes.

Los trabajos ya en marcha se centran en la demolición total de encintados, aceras y rebajes existentes. Entre las mejoras previstas se incluye la renovación de la red de saneamiento pluvial, con el objetivo de optimizar el drenaje y prevenir la acumulación de agua, especialmente durante los períodos de lluvias intensas. También se llevará a cabo la restauración de las aceras, lo que permitirá mejorar la accesibilidad y garantizar una mayor seguridad para los peatones, con especial atención a las personas con movilidad reducida.

Asimismo, se procederá al reasfaltado completo de la calzada para incrementar la durabilidad del pavimento y facilitar un tránsito de los vehículos más fluido y seguro. El proyecto incluye la sustitución del mobiliario urbano, incorporando nuevos bancos y papeleras, con el fin de generar espacios públicos «más confortables, funcionales y atractivos» para el ciudadano. Por último, se sustituirá el alumbrado público, mediante la instalación de nuevas farolas de 9 metros de altura.

Desde el Ayuntamiento de Noja están acometiendo a lo largo de esta legislatura un intenso plan de mejora y reordenación de la trama urbana, que ya se hecho notar con la reforma de las calles Los Pinares, Laurel, Campizos, Helgueras, Ontanilla, El Rano y Alcarite, que ya lucen una estética más actualizada y accesible.