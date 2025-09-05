El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La pala ya ha empezado a picar en la calle Los Nogales. DM

La calle Los Nogales, del centro de Noja a la playa de Ris, cambia por dentro y por fuera

Ya han empezado las obras, con un coste de 682.525 euros y ejecutadas por Senor, para renovar aceras, reasfaltar y poner nuevo mobiliario urbano

Ana Cobo

Ana Cobo

Noja

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:42

Las máquinas ya han empezado a picar a lo largo y ancho de la calle Los Nogales, de Noja, para iniciar una profunda transformación, que ... hará de este vial un lugar más seguro, accesible, y con una imagen más moderna. Las obras de renovación integral corren a cuenta de la empresa Senor, que dispone de un plazo de ocho meses para su puesta punto. La financiación, los 682.525 euros en los que se ha adjudicado el proyecto, proceden de fondos europeos, al ser esta una de las actuaciones incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística del municipio.

