La calle Puente Somaza de Escalante pasará de los adoquines al hormigón impreso El Ayuntamiento reparará este vial con importantes hundimientos debidos a la circulación de vehículos pesados

Ana Cobo Escalante Martes, 11 de noviembre 2025, 12:56

El Ayuntamiento de Escalante reparará la calle Puente Somaza, en pleno casco urbano del municipio. El proyecto, que ya está en licitación, alcanza una inversión de 150.645 euros. La Consejería Fomento aportará el 95% del gasto y el resto saldrá de las arcas municipales.

El regidor Francisco Sarabia ha reconocido que el vial conformado por adoquines está «muy deteriorado» por la circulación del tráfico rodado de vehículos grandes dimensiones. «El firme acusa importantes hundimientos por el paso sobre todo, del transporte pesado de reparto y de la recogida de basuras».

El proyecto, con un plazo de ejecución de tres meses, implica demoler el pavimento existente y ejecutar un asfaltado aglomerado impreso, que simule en su acabo al adoquín ya existente, a la vez que se repondrán las canalizaciones afectadas durante los trabajos

La intervención, según ha explicado el regidor, se completará con la sustitución de un tramo del abastecimiento del agua que actualmente es de tuberías de fibrocemento.

Dentro de esta misma orden de subvenciones del Gobierno regional, el Consistorio también tiene previsto la renovación de la red de abastecimiento de agua del centro urbano constituidas actualmente por tuberías de fibrocemento y que que provocan una gran pérdida de agua por las roturas. Los trabajos para sustituirlas por otras de polietileno se han tenido que sacar licitación por segunda vez al quedar desiertos en el primer intento. Para atraer ofertas, lo que se ha hecho es incrementar en torno a un 20% el importe, que asciende ahora a 136.686 euros.

La infraestructura general en el municipio es muy antigua, tanto la red principal como los ramales a los barrios. Recientemente, ha apuntado Sarabia, han concluido los trabajos para mejorar el abastecimiento de agua a los barrios más altos y quedaba pendiente todo el casco urbano. «Cuando se acometa está obra prácticamente ya el 95% de Escalante contará con una red de abastecimiento actualizada, quedando puntualmente algunas zonas en el barrio Los Fachos y Carramigel».

El regido también ha informado que han arrancado las obra para renovar las aceras en el entorno de Los Fachos y que el Consistorio ha abierto el plazo para adquirir por 82.000 euros una nave - almacén en la zona del centro urbano para usos y actividades relacionadas con el servicio de mantenimiento del ayuntamiento.