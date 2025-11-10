El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La casa de los Agüero, en Escalante. Ana Cobo

La casa de los Agüero acogerá un centro cívico en Escalante

El Ayuntamiento licita por segunda vez, alcanzando el medio millón de euros, el acondicionamiento del interior del edificio para albergar actividades

Ana Cobo

Escalante

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

La Casa de los Agüero, en Escalante, está llamada a ser el punto de encuentro de los vecinos en un municipio que, hasta ahora, carece ... de una instalación para albergar actividades y talleres que dinamicen la vida del lugar. Esto va a cambiar, porque el Ayuntamiento tiene los ojos puestos en este inmueble, construido en la segunda mitad del siglo XIX y de estilo neoclásico, para convertirlo en centro cívico.

La casa de los Agüero acogerá un centro cívico en Escalante