La casa de los Agüero acogerá un centro cívico en Escalante

La Casa de los Agüero, en Escalante, está llamada a ser el punto de encuentro de los vecinos en un municipio que, hasta ahora, carece ... de una instalación para albergar actividades y talleres que dinamicen la vida del lugar. Esto va a cambiar, porque el Ayuntamiento tiene los ojos puestos en este inmueble, construido en la segunda mitad del siglo XIX y de estilo neoclásico, para convertirlo en centro cívico.

La casona, que pasó a manos del Ayuntamiento hace más de una década, estaba en ruinas hasta que el actual equipo de gobierno rescató el patrimonio arquitectónico antes de que fuera demasiado tarde. En ese resurgir, lo primero que se hizo fue rehabilitar toda la estructura -el tejado corría riesgo de colapso- y los elementos de madera. El Ayuntamiento da ahora un paso más y acondicionará el interior del edificio y urbanizará su entorno con el fin de abrir sus puertas en la segunda mitad de 2026.

Con un presupuesto que apenas alcanza los dos millones, el Consistorio hará un esfuerzo y completará los trabajos pendientes. De hecho, será una de las mayores inversiones en los últimos tiempos. El alcalde, Francisco Sarabia, explica que «el proyecto ya salió a licitación antes del verano». «Pero quedó desierto y lo que hemos hecho es incrementar el presupuesto en torno a un 20% para atraer ofertas». El segundo intento de contratación acaba de publicarse por un montante de 506.489 euros. La actuación, con un plazo de ejecución de ocho meses, contempla la puesta a punto de los espacios interiores. Se dotará a la casona de un ascensor, aseos adaptados, instalación eléctrica y climatización, así como de agua y saneamiento, inexistentes ahora. Se prevé colocar una chimenea de salida de humos en la cocina del bar-cafetería, así como su equipamiento, que se creará en la planta baja. Los trabajos incluirán labores de pintado, barnizado... además de disponer elementos de cerramientos y de particiones interiores (tabiques móviles) para dividir estancias a demanda. Por último, se arreglará el espacio verde del patio interior. El conjunto edificatorio está, además, conformado por el hospital de peregrinos, la ermita de Santa María de la Consolidación y las caballerizas, recuperadas también en fases anteriores. La intención es que todo el complejo entre en servicio a la vez. Para facilitar la relación entre los inmuebles, se crearán recorridos pavimentados y huecos en los muros para acceder a cada uno de forma individual. Y se mejorará la entrada por la avenida de Cantabria.

Los destinos de la instalación serán variados. En la planta baja se ubicará la oficina de turismo y un bar cafetería. La explotación del establecimiento saldrá a concesión y los ingresos «se destinarán a sufragar los gastos fijos del mantenimiento». En la planta primera, se crearán oficinas de 'coworking' y un espacio para exposiciones y talleres.