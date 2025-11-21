Castillo contará con un área intermodal para bicicletas Se habilitarán aparcamientos cerrados y abiertos y con puntos de recarga para bicis eléctricas para fomentar la movilidad sostenible al conectar este espacio con las paradas de autobús

Arnuero contará con un área intermodal para bicicletas. Un proyecto con el que apuesta por fomentar la movilidad sostenible, ya que permitirá conectar los principales itinerarios ciclistas y peatonales de este entorno con el transporte público (paradas de autobús). El Ayuntamiento ya ha dado el primer paso en firme para construir este espacio sacando a licitación la obra con un presupuesto base de 325.323 euros con cargo al a los fondos europeos Next Generation del Plan de Sostenibilidad Turística.

El futuro área se adecuará en una parcela verde, de propiedad municipal, próxima a la ermita de San Pantaleón. El director de Planificación y Gerencia del Ecoparque de Trasmiera, Ramón Meneses, ha indicado que el proyecto original se había planteado en un terreno próximo a la carretera autonómica CA-141, justo al lado de la parada de la línea de autobús Santander-Bilbao. Esta pretensión no ha sido posible por el momento por un tema de cumplimiento de plazos (las acciones del plan deben estar finalizadas para mitad de 2026), ya que requería de la expropiación de un edificio y su posterior derribo y, finalmente, la actuación se ha reubicado a escasos metros de distancia.

La nueva área intermodal busca generar un punto de conexión e intercambio entre el transporte público y la movilidad activa. Se adecuará una parcela de una superficie de 190 metros cuadrados formada por pavimento de hormigón impreso y que dispondrá de un aparcamiento cerrado y seguro para bicicletas y otro abierto. Contará también con puntos de recarga para bicicletas eléctricas y una zona de reparación con herramientas básicas para poner a punto este medio de transporte. Igualmente, se habilitará una zona de estancia y descanso, equipada con bancos y mesas tipo merendero. En este lugar, existe ahora mismo un pequeño parque con elementos biosaludables para la práctica deportiva de personas mayores que se trasladará a una ubicación muy próxima.

El área de movilidad sostenible incluirá la instalación de dos nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos, ubicados en la zona norte del aparcamiento actual. La intervención se completará con la semipeatonalización de la calle que conecta con la parada del autobús situada en la carretera autonómica para que los peatones tengan prioridad en el trayecto. La ideas, según ha señalado Meneses, «es reducir los desplazamientos en vehículo privado y avanzar hacia un entorno urbano más humano, accesible y seguro para los desplazamientos a pie». Los viales pasarán a ser de hormigón impresa

Este proyecto pretende impulsar el uso de la bicicleta como alternativa real de movilidad. «Con este espacio intermodal damos la posibilidad da aparcar la bicicleta y transitar el resto del camino a pie hasta la parada de autobús y viceversa, cuando regresen del autobús pueden recoger la bicicleta para volver a sus casas. Además, contamos con un carril bici desde Castillo a Quejo y al Casco histórico de Isla que facilita esta movilidad». Ahora mismo, ha apuntado el director de Planificación «no hay mucha concienciación con el uso de la bicicleta pero uno de los propósitos de los planes de sostenibilidad turística es fomentar la movilidad sostenible y eso es lo que queremos hacer con esta actuación».