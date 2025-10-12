El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los cofrades de mérito y el de honor, el cocinero Sergio Fernández (cuarto por la derecha). DM

El cocinero Sergio Fernández, nuevo cofrade de honor de la nécora de Noja

El Palacio de Albaicín acogio la gala del VII capítulo de este colectivo gastronómico, dedicado a exaltar las bondades de este suculento crustáceo

Ana Cobo

Ana Cobo

Noja

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

El cocinero Sergio Fernández asumió el título de cofrade de honor de la nécora exaltando la labor de las cofradías gastronómicas y de sus ... integrantes por «ser los mejores embajadores que puede tener este país». El chef, conocido por su programa de televisión en el Canal Cocina, selló su unión con el crustáceo comprometiéndose a divulgar todas sus bondades culinarias.

Te puede interesar

El cocinero Sergio Fernández, nuevo cofrade de honor de la nécora de Noja