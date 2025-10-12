El cocinero Sergio Fernández, nuevo cofrade de honor de la nécora de Noja
El Palacio de Albaicín acogio la gala del VII capítulo de este colectivo gastronómico, dedicado a exaltar las bondades de este suculento crustáceo
Noja
Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00
El cocinero Sergio Fernández asumió el título de cofrade de honor de la nécora exaltando la labor de las cofradías gastronómicas y de sus ... integrantes por «ser los mejores embajadores que puede tener este país». El chef, conocido por su programa de televisión en el Canal Cocina, selló su unión con el crustáceo comprometiéndose a divulgar todas sus bondades culinarias.
Sobre el escenario recibió, de manos del presidente de la Cofradía de la Nécora, Miguel Fernández, la boina y la banda verde que identifican al colectivo y un diploma acreditativo de la distinción. El cocinero agradeció el reconocimiento contando que ha «trabajado mucho la nécora» en sus platos. «Y, a partir de ahora, para mí la nécora siempre tendrá el apellido de Noja».
El jardín del Palacio de Albaicín se vistió de gala para acoger este VII Capítulo del colectivo, que sobrepasa ya el medio centenar de miembros. Para su día grande se rodearon de 34 cofradías gastronómicas de España, Francia y Portugal, que participaron en un animado desfile amenizado por los sones del pito y el tambor y los bailes regionales de la agrupación Virgen de las Nieves de Tanos de Torrelavega. En el acto, también se procedió a nombrar como cofrades de mérito al pintor local Joaquín Martínez Cano, y a Aitana Cruz, en nombre del periódico gratuito Páginas del Asón. Como es tradición, tres nuevos cofrades de número juraron su cargo, incorporándose a esta familia que, como recalcó su presidente, «busca demostrar que la nécora que aún se pesca en nuestras costas es de las mejores». Los actos continúan hoy con la degustación de una marmitécora, a las 14.00 horas, en la plaza de la villa.
