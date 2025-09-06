El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Multitud con el pañuelo marinero en alto cantando el himno de Santoña. A. C.

La coral Portus Victoriae prende con música y emoción la mecha festiva de Santoña

Miles de vecinos han abarrotado, bajo un sofocante calor, la plaza de San Antonio para iniciar las celebraciones de la Virgen del Puerto

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:03

El corazón de la plaza de San Antonio ha latido este sábado más agitado que nunca. El ritmo cardíaco de los miles de santoñeses y ... visitantes, que han abarrotado sus cuatro esquinas, ha explotado de alegría y euforia con el atronador sonido del cohete. Un ansiado instante que les ha abierto, de par en par, las puertas a las ansiadas fiestas de la Virgen del Puerto. A una semana intensa de celebraciones, fraternidad y jolgorio.

