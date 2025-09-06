La coral Portus Victoriae prende con música y emoción la mecha festiva de Santoña

El corazón de la plaza de San Antonio ha latido este sábado más agitado que nunca. El ritmo cardíaco de los miles de santoñeses y ... visitantes, que han abarrotado sus cuatro esquinas, ha explotado de alegría y euforia con el atronador sonido del cohete. Un ansiado instante que les ha abierto, de par en par, las puertas a las ansiadas fiestas de la Virgen del Puerto. A una semana intensa de celebraciones, fraternidad y jolgorio.

El honor de prender la mecha festiva ha corrido cargo de la Coral Portus Victoriae, que ha servido un precioso pregón aderezado con música y emoción de la buena. Sus integrantes, antes de subir al escenario, se debatían entre los «nervios» y el «orgullo» por vivir uno de los actos más especiales en la trayectoria de la agrupación, que el próximo octubre alcanza los 45 años de historia. Un tiempo en el que sus armoniosas voces han regalado al público magistrales interpretaciones, llevando siempre el nombre de Santoña por bandera. Una labor que merecía, cómo no, el reconocimiento de todo su pueblo.

Sobre las tablas no han estado solos. Les han flanqueado las autoridades locales, representantes de peñas y Las Manolas. Enfrente, bajo en calor sofocante, un mar de personas entre las que sobresalían los gigantes y cabezudos, que han caldeado al ambiente junto con los sonidos de la Banda de Cartón y la charanga Los Ronceros, minutos antes del pistoletazo de salida.

Ha sido un pregón, nunca mejor dicho, coral. Han lucido todos vestimenta marinera. La directora de la Portus Victoriae, Lara Agudo, y el presidente del grupo, Jesús Marín, han sido los primeros en salir a escena agradeciendo el honor de inaugurar las fiestas y evocando los orígenes de una coral, que se ha ido adaptando a los tiempos, innovando con un rompedor repertorio y se ha multiplicado con coros juvenil e infantil.

Han tomado su testigo, dos integrantes, Felisa Bollaín y José Francisco Rodríguez, que han reseñado que «hemos sido la banda sonora de los momentos más importantes» y han recordado que, por sus filas, «han pasado cientos de santoñeses». Mientras hablaban, el resto de intérpretes han aparecido uno a uno, ante el público, incluida la cantera. Han rendido homenajes a los que ya no están y emplazado a vivir las fiestas con «amor y respeto». A sus paisanos les han agasajado con unas estrofas inéditas dedicadas a Santoña, «la madre del viento», y a la Virgen del Puerto, «orgullo del mar». Como broche, las palabras que todos querían escuchar: ¡Viva Santoña! y ¡Viva la Virgen del Puerto!, han exclamado los pregoneros.

Las gargantas del gentío se han desgañitado para responder con el «¡viva!» más deseado. A partir de ahí todo ha ido rodado. El cohete directo al cielo. Pañuelos marineros en alto para entonar el himno local. Sonó más afinado que nunca y sin ensayos. La plaza se ha teñido de confeti blanco y rojo y la imponente figura de la patrona, colocada en una lateral de la plaza, ha exhibido la primera el 'pañueluco'. La multitud ha piado el gesto embriagada por el júbilo de zambullirse, al fin, en los festejos. Y esto no para. Mañana la villa celebrará el día del marinero, con la procesión terrestre y marítima de la imagen de la patrona.