Delegación de Terrasini en su visita a la pasada Feria de la Anchoa de Santoña. A. C.

Una delegación santoñesa se va a Sicilia para sellar hermanamientos con Porticello, Terrasini y Siacca

La visita cultural, que tiene lugar este fin de semana, permitirá fortalecer la vinculación pesquera y conservera con estos municipios

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:26

Una delegación santoñesa, conformada por autoridades municipales y vecinos con origen siciliano, viajará este fin de semana a los pueblos de Santa Flavia-Porticello, Terrasini y Sciacca en el marco de los recientes hermanamientos rubricados con estas localidades del sur de Italia por la vinculación pesquera y conservera.

La visita de carácter cultural contará con una importante representación de los descendientes de sicilianos residentes desde hace años en Santoña. No en vano, fueron ellos lo que impulsaron dichos hermanamientos con estos municipios con los que la villa comparte similitudes territoriales, sociales, culturales e histórica, incidiendo especialmente en el ámbito pesquero.

Hay que recordar que, a finales del siglo XIX , numerosos salazoneros sicilianos arribaron al norte de España en busca de anchoa ante la escasez existente en sus caladeros. Su propósito era comprar el bocarte del Cantábrico, transformarlo mediante salazón y enviarlo a los puertos italianos. Con el tiempo, algunos de esos sicilianos decidieron echar raíces, formar sus familias aquí y abrieron fábricas en las que importaron el proceso de salazón de la anchoa. Los que se asentaron en Santoña – y la convirtieron en un referente de la industria conservera – procedían fundamentalmente de Porticello, Terrasini y Sciacca.

Las actividades de la delegación santoñesa arrancarán el sábado con la salida desde la plaza del Ayuntamiento de Terrasini con destino a Santa Flavia-Porticello. En este pueblo, tendrá lugar el acto institucional de firma del hermanamiento y se procederá a la inauguración de una placa conmemorativa, tras lo cual se realizará un recorrido por las calles del municipio. Seguidamente, los asistentes visitarán el Museo de la Anchoa para seguir con un almuerzo conformado por productos típicos de la zona. Por la tarde, antes de regresar a Terrasini, participarán en un juego tradicional en el puerto pesquero.

El domingo, los actos se desarrollarán en Terrasini. La delegación de Santoña disfrutará de un paseo en barco por el golfo frente al pueblo y, a continuación, se visitará el museo de la ciudad, así como una fábrica de conservas de anchoa. Para la tarde, se ha previsto la recepción oficial a los delegados de Sciacca, en Terrasini y antes de volver a Santoña, habrá tiempo libre para realizar actividades culturales en la localidad.

