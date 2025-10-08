Desarrollo Rural mejora un camino agrario en la mies de Vidular La infraestructura presentaba un notable deterioro debido al uso intensivo de maquinaria

Ana Cobo Bárcena de Cicero Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:16

La consejera de Desarrollo Rural ha mejorado un camino rural ubicado en la mies agraria de Vidular, en el municipio de Bárcena de Cicero. Se trata de un vial agrario de una longitud aproximada de 385 metros y una anchura media de 3,30 metros, que presentaba un notable deterioro debido al uso intensivo de maquinaria agrícola, lo que hacía necesaria una intervención urgente.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha visitado esta intervención y ha aprovechado su estancia en el municipio para mantener un encuentro de trabajo con el alcalde, Gumersindo Ranero.

Ambas autoridades han destacado la importancia de esta actuación, que responde a una demanda vecinal y que facilita «notablemente» el tránsito de vehículos. Susinos ha dicho que este tipo de intervenciones son «prioritarias» para el Gobierno de Cantabria con el objetivo de garantizar la seguridad en las infraestructuras rurales, «dando mejor servicio a los vecinos e impulsando el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales».

De su lado, el regidor ha apuntado que «es un camino con pendiente, que requería una intervención firme y duradera y la solución adoptada con pavimento de hormigón está dando un resultado excelente».

La solución ha consistido en la limpieza previa del trazado mediante desbroce de los márgenes, y la posterior pavimentación con hormigón armado de 12 centímetros de espesor, reforzado con malla electrosoldada de 6 milímetros sobre una superficie total de 1.270,50 metros cuadrados.

La consejera y el alcalde han mantenido asimismo un encuentro en el Ayuntamiento, para abordar cuestiones somo el estado sanitario de la cabaña ganadera del municipio, donde la situación es «muy buena», han dicho.

También han hablado de la futura elaboración de la guía de prevención y actuación frente a incendios forestales, una herramienta que ven «prioritaria» para proteger el entorno natural.